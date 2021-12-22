«Вовина тисяча». Українці витратили понад 200 млн грн: що купували

Кіно, книги і мандри – це найпопулярніші витрати українців, які вакцинувалися

Станом на 22 грудня українці подали заявок на отримання 1 тисячі грн у межах програми «єПідтримка» на 4,5 мільярда гривень. Понад 2,3 мільйона українців уже отримали виплату, а загалом вони вже витратили понад 206 млн «ковідних» гривень.

Про це пишуть міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Найбільше українці витрачають «ковідну тисячу» на купівлю книг. За словами Ткаченка, деякі сайти книжкових магазинів не витримали навантаження і працювали зі збоями. Все через те, що кількість візитів користувачів зросла втричі.

На другому місці – квитки в кіно. За словами міністра культури, у кінотеатри повернулися навіть ті глядачі, що утримувалися від візиту в карантин.

Також чимало грошей українці використали на купівлю квитків на потяги. Зокрема на туристичні напрямки: Івано-Франківськ, Львів та Буковель. Далі у списку йдуть театри, концерти та різні вистави, спорт.

За словами Ткаченка, сфери отримують поштовх до заробітку та розвитку. Це допомога видавництвам, авторам, перекладачам, прокатникам фільмів, дистриб’юторам, студіям тощо.

Міністр також нагадав, після з нового року стартує другий етап виплат. Тож закликав не панікувати тих, хто ще не скористався послугою чи не має сертифікату в «Дії».

З 19 грудня, коли в «Дії» офіційно стартував проєкт «єПідтримка», понад 5,5 мільйона українців відкрили спеціальні рахунки в банках. Станом на 22 грудня «Вовину тисячу» вже отримали понад 2,3 мільйона українців.

Сьогодні стало відомо, що до кінця року банки почнуть видавати пластикові картки для «Вовиної тисячі».

Напередодні у Мінсоцполітики пояснили, чи впливає тисяча за вакцинацію на субсидію.