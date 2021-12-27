Цього тижня в Україні закриються усі центри вакцинації

У перші дні 2022 року пункти вакцинації не працюватимуть

Вже 3 січня робота центрів має відновитись

В Україні наприкінці тижня, 1-2 січня, перестануть працювати центри вакцинації, де роблять щеплення від коронавірусу. Як вже писав «Главком», у перші дні після святкування Нового року МОЗ дає можливість відпочити медичним працівникам. В решту днів пункти вакцинації працюватимуть за звичайним розкладом.

В Україні створили понад 1,4 тисячі мобільних бригад, понад 3,3 тисячі пунктів щеплення та більш ніж 500 центрів вакцинації, зазначили у МОЗ.

За даними міністерства охорони здоров'я України, станом на 24 грудня в Україні повністю вакцинованими від коронавірусу були 42,8% дорослих. Станом на 27 грудня першу дозу вакцини отримали 14,6 мільйона осіб, повністю імунізовані двома дозами - 13,4 мільйона.

Також в Україні запроваджено ревакцинальну дозу щеплення проти Covid-19 для медичних працівників і співробітників будинків інтернатного типу. Вони зможуть отримати її щонайменше через шість місяців із дати введення другої дози. Наразі ревакцинальну дозу вже отримали 793 особи.

МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини.

Зазначимо, що нове дослідження американських вчених доводить, що коронавірус може жити в людині понад сім місяців.

Тим часом Ізраїль почав тестувати четверте щеплення від Covid-19.

А у Нідерландах можна зробити Covid-щеплення в окулярах віртуальної реальності.

Додамо, що ЄС за рік вакцинував від коронавірусу 78% дорослих.

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