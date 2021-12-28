За п’ять днів у «Борисполі» виявлено 35 власників фальшивих covid-сертифікатів

За фактом підробки документів поліція відкрила кримінальні провадження

У період з 23 по 27 грудня на території аеропорту «Бориспіль» 35 осіб пред’явили документи про вакцинацію з ознаками підробки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

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