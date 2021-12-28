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    За п’ять днів у «Борисполі» виявлено 35 власників фальшивих covid-сертифікатів

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    Прикордонники здійснюють електронну перевірку covid-сертифікатів за допомогою програмного забезпечення SafeBorder - За п’ять днів у «Борисполі» виявлено 35 власників фальшивих covid-сертифікатів

    Прикордонники здійснюють електронну перевірку covid-сертифікатів за допомогою програмного забезпечення SafeBorder

    фото: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ»

    За фактом підробки документів поліція відкрила кримінальні провадження

    У період з 23 по 27 грудня на території аеропорту «Бориспіль» 35 осіб пред’явили документи про вакцинацію з ознаками підробки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

    За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

    Раніше стало відомо, скільки українців не збираються вакцинуватися від Covid-19.

    Головний санлікар розповів, що люди у реанімації залюбки розповідають, чи вони справді вакциновані.

    Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

    Теги: Національна поліція України кримінал Аеропорт Бориспіль Київщина вакцинація
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    За п’ять днів у «Борисполі» виявлено 35 власників фальшивих covid-сертифікатів