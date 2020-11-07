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    Економіка та фінанси

    Хворієте на Covid-19 вдома? У МОЗ розповіли, як отримати компенсацію за ліки

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    Якщо лікар призначив лікування від Covid-19 амбулаторно, то отримати компенсацію можна - Хворієте на Covid-19 вдома? У МОЗ розповіли, як отримати компенсацію за ліки
    Якщо лікар призначив лікування від Covid-19 амбулаторно, то отримати компенсацію можна

    Держава компенсує українцям кошти за ліки, але тільки в тому випадку, якщо їх виписав лікар

    У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що пацієнти можуть повернути кошти, які були витрачені на ліки проти коронавірусу. Як зазначають у відомстві, компенсацію можуть отримати, в тому числі й ті пацієнти, які проходили лікування вдома, під наглядом сімейного лікаря.

    Держава компенсує українцям кошти за ліки, але тільки в тому випадку, якщо їх виписав лікар

    Як розповіли в контакт-центрі щодо коронавірусу МОЗ, якщо лікар призначив лікування від Covid-19 амбулаторно, то отримати компенсацію можна. Але для цього потрібно зберегти всі чеки та результати тесту на коронавірус.

    Якщо у вас є всі чеки, то ви маєте право повернути гроші за лікування.

    Для компенсації вартості лікування вам потрібно подати заяву та копію чеків в районне управління праці та соцзахисту.

    Тобто вам потрібні копії чеків, результат на «корону», що у вас дійсно був коронавірус, і слід написати заяву. Контакти можна знайти на сайті eHealth», - повідомили в контакт-центрі.

    Варто відзначити, що пацієнти з коронавірусом, які лікуються вдома і знаходяться на самоізоляції, мають право виходити з дому на вулицю. Однак їм заборонено заходити в місця масового скупчення людей – наприклад, в магазини.

    Як повідомлялося раніше, втрата нюху стала яскравим симптомом коронавірусу. На перший погляд це виглядає дрібницею, особливо якщо порівняти з високою температурою, сильним кашлем чи вбивчою слабкістю, які може спричинити Covid-19. Утім, це зовсім не так.

    Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

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    Джерело: Сегодня

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