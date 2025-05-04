ЗСУ вразили завод «Стріла» у Брянській області (відео)

На заводі «Стріла» горить цех та адмінбудівля

Сьогодні вночі було уражено завод «Стріла» з виробництва електротехнічних компонентів у Суземці, Брянської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Це вже друге ураження за останні пів року.

Попередньо, влучання було не одне: горить цех та адмінбудівля.

Зазначається, що з огляду на близькість до українського кордону та характер продукції, завод міг використовуватися не лише для виробництва, але й для інших військових цілей.

Нагадаємо, завод «Стріла» в селищі Суземка Брянської області, розташований приблизно за 10 км від кордону з Україною, був атакований Збройними Силами України 30 листопада 2024 року. Підприємство спеціалізується на виробництві радіолокаційного обладнання, трансформаторів, дроселів, котушок, фільтрів та іншої електроніки. Завод співпрацює з російською державною корпорацією «Ростех» і виконує замовлення підприємств російського оборонно-промислового комплексу, зокрема НДІ «Феррит-Домен» і КБ «Глобус» .

Внаслідок першого ураження були пошкоджені виробничі цехи, склад готової продукції та адміністративна будівля.