Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЗСУ вразили завод «Стріла» у Брянській області (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ вразили завод «Стріла» у Брянській області (відео)
фото з соцмереж

На заводі «Стріла» горить цех та адмінбудівля

Сьогодні вночі було уражено завод «Стріла» з виробництва електротехнічних компонентів у Суземці, Брянської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Це вже друге ураження за останні пів року.

Попередньо, влучання було не одне: горить цех та адмінбудівля.

Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»
Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»

Зазначається, що з огляду на близькість до українського кордону та характер продукції, завод міг використовуватися не лише для виробництва, але й для інших військових цілей.

ЗСУ вразили завод «Стріла» у Брянській області (відео) фото 1
ЗСУ вразили завод «Стріла» у Брянській області (відео) фото 2

Нагадаємо, завод «Стріла» в селищі Суземка Брянської області, розташований приблизно за 10 км від кордону з Україною, був атакований Збройними Силами України 30 листопада 2024 року. Підприємство спеціалізується на виробництві радіолокаційного обладнання, трансформаторів, дроселів, котушок, фільтрів та іншої електроніки. Завод співпрацює з російською державною корпорацією «Ростех» і виконує замовлення підприємств російського оборонно-промислового комплексу, зокрема НДІ «Феррит-Домен» і КБ «Глобус» .

Внаслідок першого ураження були пошкоджені виробничі цехи, склад готової продукції та адміністративна будівля.

Читайте також:

Теги: росія окупанти ЗСУ війна завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Івано-Дар’ївка та Білогорівка
Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року
12 квiтня, 09:46
Аеророзвідники «Спартану» все частіше фіксують поранених штурмовиків противника, які шкутильгають у бік позицій Сил оборони
На Покровському напрямку окупанти йдуть на штурм на милицях
16 квiтня, 16:00
Російський дрон «Молнія»
БаЛА «Молнія» атакував багатоповерхівку в Харкові
23 квiтня, 07:56
Окупанти зруйнували будинок в Святошинському районі
У Києві з-під завалів чути телефонні дзвінки, доля двох дітей досі невідома
24 квiтня, 08:01
21-річний Нікіта навчався у Національному транспортному університеті, а 19-річна Софія була випускницею фахового коледжу Київського національного університету технологій та дизайну
Від удару РФ по Києву загинули син та донька лікаря університету Шевченка
24 квiтня, 16:28
30-річну безробітну мешканку Борисполя окупанти дистанційно завербували на Телеграм-каналі з пошуку «швидких заробітків»
Агентка ФСБ встановлювала «відеопастки» для коригування ударів Росії по Київщині
25 квiтня, 14:15
«У секторі безпілотних систем ми здійснили серйозний прорив. Понад 95% БпЛА, які нині застосовуються на фронті, – українського виробництва»
Прорив у секторі БпЛА. Міноборони допустило на фронт понад 330 видів дронів
29 квiтня, 20:00
РФ з початку війни втратила 10758 танків
Втрати ворога станом на 4 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:57
Сили оборони влаштували вибух окупантам на межі Харківської та Луганської областей
ЗСУ показали, як знищили переправу окупантів через річку Жеребець (відео)
29 квiтня, 07:29

Соціум

ЗСУ вразили завод «Стріла» у Брянській області (відео)
ЗСУ вразили завод «Стріла» у Брянській області (відео)
База SpaceX Ілона Маска стала новим містом в Техасі
База SpaceX Ілона Маска стала новим містом в Техасі
Тероборона з українцями. Країна-сусідка планує залучати мігрантів до підрозділів захисту
Тероборона з українцями. Країна-сусідка планує залучати мігрантів до підрозділів захисту
Одна з країн планує збільшити в рази грант за повернення мігрантів додому
Одна з країн планує збільшити в рази грант за повернення мігрантів додому
Апеляційний суд США заблокував рішення про відновлення роботи «Голосу Америки»
Апеляційний суд США заблокував рішення про відновлення роботи «Голосу Америки»
Жителі російського міста побилися за кашу біля «поїзда перемоги»
Жителі російського міста побилися за кашу біля «поїзда перемоги»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 травня: ситуація на фронті
141K
Кремль відреагував на відмову Зеленського від путінського перемир’я на 9 травня
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 травня 2025
75K
У «Батальйоні Монако» паніка
41K
Дипломат заявив, що Росія формує ударний кулак для наступу на країни Балтії та Польщу
25K
Кремль у вогні. Допис Єрмака заінтригував мережу

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала годину
Сьогодні, 01:23
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua