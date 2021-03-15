«Інтерпайп» Пінчука хоче зберегти доступ до корупційної ренти на тендерах держкомпаній, – експерт

АМКУ викрив зловживання «Інтерпайпу» на тендерах «Укрзалізниці» наприкінці минулого року і відсторонив компанії Пінчука від участі в державних закупівлях на 3 роки

З 2015 року компанія «Інтерпайп» отримала державних замовлень на суму понад 16 млрд грн

Компанія «Інтерпайп» олігарха Віктора Пінчука відстоює право продовжувати отримувати корупційну ренту на тендерах державних компаній «Укрзалізниця» і «Нафтогаз».

Про це заявив економіст Борис Кушнірук на своїй колонці на сайті LIGA.net.

«17 березня розглядатиметься апеляція «Інтерпайп» на рішення АМКУ про штраф і відсторонення від тендерів «Укрзалізниці» на три роки. І ще не факт, що наші суди не пристануть на «валізи» важливих аргументів та дзвінки від дуже впливових осіб, які проситимуть закрити очі на факти змови, яка здійснювалась «Групою Інтерпайп» не без згоди з боку керівництва «Укрзалізниці», – наголосив Кушнірук.

АМКУ викрив зловживання «Інтерпайпу» на тендерах «Укрзалізниці» ще наприкінці минулого року і відсторонив компанії Пінчука від участі в державних закупівлях на 3 роки. Одна «Інтерпайп» оскаржив це рішення в суді.

Нагадаємо, з 2015 року компанія «Інтерпайп» отримала державне замовлення на суму понад 16 млрд грн. Найбільше коштів компанія олігарха Пінчука отримала від державних Нафтогазу та Укрзалізниці.

В березні 2021 року видання «РБК-Україна» випустило розслідування про 3-кратне завищення цін на труби компанією «Інтерпайп» для «Нафтогазу» у порівнянні з цінами по контрактах «Інтерпайпу» з російською компанією «Башнєфть».

Згодом Антимонопольний комітет отримав документи для перевірки фактів завищення цін на трубну продукцію компанією «Інтерпайп» для «Нафтогазу» в 2015-2020 роках.