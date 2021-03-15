  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    «Інтерпайп» Пінчука хоче зберегти доступ до корупційної ренти на тендерах держкомпаній, – експерт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    АМКУ викрив зловживання &laquo;Інтерпайпу&raquo; на тендерах &laquo;Укрзалізниці&raquo; наприкінці минулого року і відсторонив компанії Пінчука від участі в державних закупівлях на 3 роки - «Інтерпайп» Пінчука хоче зберегти доступ до корупційної ренти на тендерах держкомпаній, – експерт
    АМКУ викрив зловживання «Інтерпайпу» на тендерах «Укрзалізниці» наприкінці минулого року і відсторонив компанії Пінчука від участі в державних закупівлях на 3 роки

    З 2015 року компанія «Інтерпайп» отримала державних замовлень на суму понад 16 млрд грн

    Компанія «Інтерпайп» олігарха Віктора Пінчука відстоює право продовжувати отримувати корупційну ренту на тендерах державних компаній «Укрзалізниця» і «Нафтогаз».

    Про це заявив економіст Борис Кушнірук на своїй колонці на сайті LIGA.net.

    «17 березня розглядатиметься апеляція «Інтерпайп» на рішення АМКУ про штраф і відсторонення від тендерів «Укрзалізниці» на три роки. І ще не факт, що наші суди не пристануть на «валізи» важливих аргументів та дзвінки від дуже впливових осіб, які проситимуть закрити очі на факти змови, яка здійснювалась «Групою Інтерпайп» не без згоди з боку керівництва «Укрзалізниці», – наголосив Кушнірук.

    АМКУ викрив зловживання «Інтерпайпу» на тендерах «Укрзалізниці» ще наприкінці минулого року і відсторонив компанії Пінчука від участі в державних закупівлях на 3 роки. Одна «Інтерпайп» оскаржив це рішення в суді.

    Нагадаємо, з 2015 року компанія «Інтерпайп» отримала державне замовлення на суму понад 16 млрд грн. Найбільше коштів компанія олігарха Пінчука отримала від державних Нафтогазу та Укрзалізниці.

    В березні 2021 року видання «РБК-Україна» випустило розслідування про 3-кратне завищення цін на труби компанією «Інтерпайп» для «Нафтогазу» у порівнянні з цінами по контрактах «Інтерпайпу» з російською компанією «Башнєфть».

    Згодом Антимонопольний комітет отримав документи для перевірки фактів завищення цін на трубну продукцію компанією «Інтерпайп» для «Нафтогазу» в 2015-2020 роках.

    Теги: Укрзалізниця Антимонопольний комітет розслідування Віктор Пінчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies