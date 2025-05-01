Ворог вдарив по об'єкту промисловості на Сумщині (відео)

Про постраждалих наразі інформація відсутня

У ніч на 1 травня росіяни атакували Сумщину дронами. Зафіксовано приліт по об'єкту промисловості. В.о. мера Сум Артем Кобзар розповів про російську повітряну атаку цієї ночі, передає «Главком».

Він показав кадри наслідків та зазначив, що російські терористи завдали удару по об'єкту промисловості. На місці працюють екстрені служби.

Перед тим Кобзар розповів, що пролунало вісім вибухів в одному зі старостинських округів. Та додав, що внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська здійснили чергову масовану дронову атаку на Одесу. Про наслідки ворожої атаки повідомили очільник Одеської ОДА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов.

У результаті обстрілу постраждали житлові багатоповерхівки, приватні будинки, школа, супермаркет і легкові автомобілі.

У різних районах міста зафіксовані численні пошкодження цивільної інфраструктури. У деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовують рятувальники.

Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще пʼятеро отримали поранення. Трьох осіб госпіталізовано, медики надають усю необхідну допомогу.