Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Метінвест» наростив виробництво сталі, попри зупинку шахти у Покровську – звіт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Метінвест» наростив виробництво сталі, попри зупинку шахти у Покровську – звіт
«Метінвест» заплатила до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році
фото: depositphotos.com

Менше вугілля, більше сталі: металургійний холдинг Ахметова утримав виробництво, попри зупинку Покровської шахти

Група «Метінвест» за підсумками 1 кварталу збільшила виробництво сталі на 4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 488 тис. тонн. Виплавка чавуну за цей період зросла на 8% р./р. Таким чином, попри виклики воєнного часу та зупинку Покровської вугільної групи, компанія продовжує працювати на високому рівні, забезпечуючи стабільність в регіонах присутності, та надходження до бюджетів усіх рівнів України. Про це йдеться в офіційному звіті компанії. 

Так, виробництво вугільного концентрату впало на 52% – адже, починаючи з 2025 року, вугілля компанія добуває виключно на підприємстві United Coal Company у США. Також на 21% р./р впав видобуток руди. Натомість загальний обсяг прокату виріс на 41% р/р., до 597 тис тонн.

Як відомо, компанія «Метінвест» Ріната Ахметова заплатила до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року Метінвест, з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн – це другий показник у державі.

Нагадаємо, на початку квітня компанія налагодила доставку на свої українські підприємства коксівного вугілля з власного підприємства у США, яке працює в Аппалачському вугільному басейні: щомісяця «Метінвест» отримує корабель з 80 тис. тонн вугілля на борту. Воно допомагає підтримувати виробництво сталі, і забезпечує роботою десятки тисяч співробітників, залізницю, та податкові надходження до бюджету.

Читайте також:

Теги: вугілля завод Рінат Ахметов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відкриття нового мідного родовища є найбільшим за останні десятиліття
У світі знайдене гігантське родовище цінних металів – Bloomberg
Вчора, 17:18
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
Втрата робочих місць і падіння ВВП: директорка Асоціації добувників оцінила наслідки підвищення залізничних тарифів
9 травня, 11:06
Збільшення поставок вибухових речовин для наповнення боєприпасів має вирішальне значення для військових зусиль Росії в Україні
РФ активно розширює виробництво вибухових речовин – Reuters
8 травня, 16:04
Шахтарі ДТЕК ввели в роботу пʼять вугільних лав
З початку року ДТЕК ввів в роботу пʼять вугільних лав для забезпечення ТЕС паливом
8 травня, 15:55
Пожежа в Тульській області після атаки дронів
Тула: атаковано завод з виробництва «Градів», «Ураганів» та боєприпасів для «Солнцепека»
7 травня, 07:24
ЗСУ вразили завод «Стріла» у Брянській області (відео)
ЗСУ вразили завод «Стріла» у Брянській області (відео)
4 травня, 10:04
На заводі пролунало пʼять вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, розпочалася пожежа
Дрони СБУ уразили Муромський завод, який працює на флот та авіацію РФ – джерела
30 квiтня, 12:40
Місцеві скаржаться на вибухи в регіоні
У Рязанській області прогриміли вибухи: під атакою нафтозавод
29 квiтня, 01:32
Яєшня над розплавленим металом: ведучий Дмитро Комаров попрацював металургом на «Запоріжсталі»
Яєшня над розплавленим металом: ведучий Дмитро Комаров попрацював металургом на «Запоріжсталі»
28 квiтня, 16:36

Економіка

«Метінвест» наростив виробництво сталі, попри зупинку шахти у Покровську – звіт
«Метінвест» наростив виробництво сталі, попри зупинку шахти у Покровську – звіт
Президент Спілки виробників будматеріалів назвав плани «Укрзалізниці» диверсією
Президент Спілки виробників будматеріалів назвав плани «Укрзалізниці» диверсією
Надходження до місцевих бюджетів цьогоріч значно зросли
Надходження до місцевих бюджетів цьогоріч значно зросли
Названо десятку найбільших роботодавців в Україні
Названо десятку найбільших роботодавців в Україні
В Україні запрацювали зміни до валютних обмежень – НБУ
В Україні запрацювали зміни до валютних обмежень – НБУ
Цементна галузь закликає Кабмін звернутися до ЄС щодо відтермінування CBAM
Цементна галузь закликає Кабмін звернутися до ЄС щодо відтермінування CBAM

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 травня: ситуація на фронті
157K
Прокуратура підтверджує: злодій у законі Умка, якого «виховувала» СБУ, має зв’язки у правоохоронних органах
98K
Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 травня 2025
63K
Прокуратура повідомила про підозру киянці, яка намагалася «продати» інсульт за $6 тиc. 
39K
Москва готує відмову. ISW проаналізував останні заяви Кремля про переговори в Стамбулі

Новини

В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Вчора, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua