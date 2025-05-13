«Метінвест» наростив виробництво сталі, попри зупинку шахти у Покровську – звіт

Менше вугілля, більше сталі: металургійний холдинг Ахметова утримав виробництво, попри зупинку Покровської шахти

Група «Метінвест» за підсумками 1 кварталу збільшила виробництво сталі на 4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 488 тис. тонн. Виплавка чавуну за цей період зросла на 8% р./р. Таким чином, попри виклики воєнного часу та зупинку Покровської вугільної групи, компанія продовжує працювати на високому рівні, забезпечуючи стабільність в регіонах присутності, та надходження до бюджетів усіх рівнів України. Про це йдеться в офіційному звіті компанії.

Так, виробництво вугільного концентрату впало на 52% – адже, починаючи з 2025 року, вугілля компанія добуває виключно на підприємстві United Coal Company у США. Також на 21% р./р впав видобуток руди. Натомість загальний обсяг прокату виріс на 41% р/р., до 597 тис тонн.

Як відомо, компанія «Метінвест» Ріната Ахметова заплатила до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року Метінвест, з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн – це другий показник у державі.

Нагадаємо, на початку квітня компанія налагодила доставку на свої українські підприємства коксівного вугілля з власного підприємства у США, яке працює в Аппалачському вугільному басейні: щомісяця «Метінвест» отримує корабель з 80 тис. тонн вугілля на борту. Воно допомагає підтримувати виробництво сталі, і забезпечує роботою десятки тисяч співробітників, залізницю, та податкові надходження до бюджету.