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Вищий антикорсуд арештував телефон топменеджера «Інтерпайпа» Пінчука

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Вищий антикорсуд арештував телефон топменеджера «Інтерпайпа» Пінчука
Директором ТОВ «Інтерпайп Україна», підконтрольного мільярдеру Віктору Пінчуку (справа), є Денис Морозов (зліва)
фото з відкритих джерел

Ухвала ВАКС: Інтерпайп Пінчука разом з «Укрнафтою» могли завдати мільйонні збитки державі

Вищий антикорупційний суд України арештував мобільний телефон директора ТОВ «Інтерпайп Україна». Апарат був вилучений у ході обшуку 18 липня. В ухвалі суду ВАКС зазначається, що у ході проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Інтерпайп Україна» виявлено та вилучено мобільний телефон Samsung SM-G975F/DS, захищений системою логічного захисту. 

Обшук проводився у справі НАБУ про закупівлю обсадних труб за ймовірно завищеними цінами, через що державі могли бути завдані збитки щонайменше у розмірі 18 млн грн через ймовірну змову ТОВ «Інтерпайп Україна» (через низку офшорів належить Віктору Пінчуку) та ПАТ «Укрнафта».

«Під час проведення обшуку ОСОБА_6 (директор ТОВ «Інтерпайп Україна» Денис Морозов – ред.), за рекомендацією свого адвоката свідомо заблокував телефон та відмовився у подальшому повідомляти пароль доступу до нього, з огляду на що провести огляд наявної у ньому інформації, а також детально встановити реквізити телефону під час проведення обшуку не виявилось можливим», – йдеться в ухвалі.

Для подолання системи захисту та проведення експертного дослідження детективом НАБУ було прийнято рішення про вилучення вказаного мобільного телефону, йдеться в ухвалі.

Як зазначається у судовому рішенні, з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури попросив накласти арешт на мобільний телефон, вилучений під час проведення обшуку за місцем проживання.

Суд задовольнив клопотання прокурора і наклав арешт на мобільний телефон директора ТОВ «Інтерпайп Україна» Дениса Морозова – Samsung SM-G975F/DS, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження.

В ухвалі ВАКС уточнюється, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування за фактом імовірного вчинення посадовими особами ПАТ «Укрнафта» протиправних дій, які виразились у тому, що вони, діючи умисно та зловживаючи своїм службовим становищем, за можливого пособництва посадових осіб ТОВ «Інтерпайп Україна», шляхом укладання між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Інтерпайп Україна» договору купівлі-продажу № 23/1490-МТР від 02.08.2023 на поставку товару у виді труб обсадних, за очевидно завищеними цінами та подальшої оплати цього товару, здійснили розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, а ймовірна сума збитку від закупівлі труб за завищеною (за слідчою версією подій) вартістю становить щонайменше 18 млн грн.

«У ході досудового розслідування встановлено, що вартість товару, який є предметом договору № 23/1490-МТР від 02.08.2023, укладеного між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Інтерпайп Україна», є завищеною, а ймовірна сума збитку від закупівлі труб за завищеною вартістю становить щонайменше 18 084 993,91 грн (з ПДВ). Завищення вартості товару, за слідчою версією подій, здійснено за рахунок перепродажу товару між юридичними особами (ТОВ «Інтерпайп НІКО ТЬЮБ» до AT «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» та у подальшому до ТОВ «Інтерпайп Україна», яке, у свою чергу, поставило товар кінцевому отримувачу – ПАТ «Укрнафта»)», – зазначається у тексті рішення ВАКС.

Як відомо із відкритих реєстрів, директором ТОВ «Інтерпайп Україна» є Денис Морозов.

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Теги: Укрнафта арешт завод розслідування Україна Віктор Пінчук Антикорупційний суд

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