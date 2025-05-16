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У Башкортостані прогримів вибух на заводі: є значні руйнування та постраждалі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Башкортостані прогримів вибух на заводі: є значні руйнування та постраждалі
На місці пригоди працюють оперативні служби. Пожежу вже локалізовано
фото: скриншот відео

Російські медіа кажуть, що розгерметизація пічного обладнання нібито є причиною вибуху на заводі

Вранці 16 травня у Башкортостані на території підприємства пролунав вибух. Будівля частково обвалилася. Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа та телеграм-канали.

Зазначається, що інцидент трапився на заводі «Свеча», який виготовляє парафін. Він розташований у місті Салават.

Попередньо, внаслідок вибуху постраждали чотири особи. Ще одна людина перебуває під завалами. Три людини госпіталізовані у тяжкому стані.

На місці пригоди працюють оперативні служби. Пожежу вже локалізовано. Наразі горить парафін на площі 50 квадратних метрів. Російські медіа кажуть, що розгерметизація пічного обладнання – причина вибуху на парафіновому заводі. Це сталося через порушення технологічного процесу.

У Башкортостані прогримів вибух на заводі: є значні руйнування та постраждалі фото 1
фото: скриншот відео

Вибух у Салаваті був настільки потужним, що у будівлі поруч вибило шибки, кажуть місцеві жителі.

Нагадаємо, вночі під атакою дронів також опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.

Також у ніч проти середи, 7 травня, у Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ. Відповідні відео вже з’явились в Telegram-каналах, передає «Главком».

Зазначається, що пожежу видно на вулиці, на якій знаходиться АТ Конструкторське бюро приладобудування, яке займається розробкою високоточного керованого озброєння. Атакож на цій же вулиці розташоване науково-виробниче об’єднання «Сплав». На цьому підприємстві виробляють реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч», «Торнадо», боєприпаси для ТОС-1А «Солнцепек».

Також жителі Набережних Челнів стали свідками сильного задимлення. За попередньою інформацією, загоряння сталося в районі Камського автомобільного заводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ. Місце зазначають, що дим видно з різних районів міста.

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Теги: завод вибух пожежа росія

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