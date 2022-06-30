Світовий банк виділив Україні понад €400 млн кредиту

Залучені кошти дозволять забезпечити належне фінансування для працівників бюджетної сфери

Україна отримала від Світового банку кредит на суму 446,8 млн євро, з них 424,6 млн євро - з гарантією від Великої Британії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

«Україна отримала кредит у рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». Загальна сума становить 446,8 млн євро. У рамках цього фінансування гарантія Великобританії становить 424,6 млн євро», – йдеться в повідомленні.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, залучені кошти дозволять забезпечити належне фінансування для працівників бюджетної сфери.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери як на національному так і регіональному рівнях.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк схвалив виділення Україні фінансової підтримки в розмірі $1,49 млрд доларів. Зазначена сума є частиною пакета допомоги в розмірі $4 млрд.

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