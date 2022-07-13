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    Політика

    Італія підготувала санкційні «сюрпризи» для РФ

    Путін позбувається колишніх союзників у Європі - Італія підготувала санкційні «сюрпризи» для РФ
    Путін позбувається колишніх союзників у Європі
    фото: Єгор Чернєв/ Facebook

    Рим анонсує «значні зрушення у політиці країни»

    Незабаром італійський уряд ініціює безпрецедентно жорсткі рішення щодо РФ. Про це повідомив народний депутат України Єгор Чернєв від фракції «Слуга народу».

    «Італія стає все більш непримиренною та жорсткою щодо Росії. Посол Італії в НАТО Франческо Марія Тало повідомив мені під час зустрічі про значні зрушення у політиці країни. Деталей поки що розголошувати не можу, але вже незабаром італійський уряд ініціює безпрецедентно жорсткі рішення щодо РФ. Бункерний щур дістав вже всіх, навіть своїх колишніх друзів. Тому заганятимуть його тепер до кінця. Без варіантів», – написав нардеп у Facebook.

    Як повідомлялося, Італія допоможе Україні у відновленні інфраструктури – прем'єр.

    Нагадаємо, стало відомо, коли ЄС сформує сьомий пакет санкцій проти Росії. Також ЄС готує конфіскацію російських активів на користь України.

    До слова, Японія проситиме нейтральні країни G20 ввести санкції проти РФ.

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    Теги: росія окупанти НАТО депутат війна Італія посол Україна Facebook уряд окупація Єгор Чернєв #stoprussia
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    Італія підготувала санкційні «сюрпризи» для РФ