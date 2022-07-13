Італія підготувала санкційні «сюрпризи» для РФ

Рим анонсує «значні зрушення у політиці країни»

Незабаром італійський уряд ініціює безпрецедентно жорсткі рішення щодо РФ. Про це повідомив народний депутат України Єгор Чернєв від фракції «Слуга народу».

«Італія стає все більш непримиренною та жорсткою щодо Росії. Посол Італії в НАТО Франческо Марія Тало повідомив мені під час зустрічі про значні зрушення у політиці країни. Деталей поки що розголошувати не можу, але вже незабаром італійський уряд ініціює безпрецедентно жорсткі рішення щодо РФ. Бункерний щур дістав вже всіх, навіть своїх колишніх друзів. Тому заганятимуть його тепер до кінця. Без варіантів», – написав нардеп у Facebook.

Як повідомлялося, Італія допоможе Україні у відновленні інфраструктури – прем'єр.

Нагадаємо, стало відомо, коли ЄС сформує сьомий пакет санкцій проти Росії. Також ЄС готує конфіскацію російських активів на користь України.

До слова, Японія проситиме нейтральні країни G20 ввести санкції проти РФ.

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