Окупанти гатять по Миколаївщині: п’ятеро загиблих

Рашисти нищать села та міста області з артилерії

Горіли поля збіжжя, пошкоджені будинки та лікарня

Станом на ранок 13 липня ворог завдав 28 ударів із реактивних систем залпового вогню по різних населених пунктах Миколаївської області. Пошкоджені лікарня та житлові будинки. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також був артобстріл по Вітовському району. Попередньо – загинуло п’ятеро цивільних.

Як повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, вчора, 12 липня, об 11:35 було завдано два ракетних удари по Баштанці Баштанської громади. Внаслідок чого загинула жінка. Також зруйновано котельню біля будівельного магазину, де виникла пожежа, гаражі та пошкоджено вікна в багатоповерхівці.

Вночі, 13 липня були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Пошкоджень та постраждалих немає.

Орієнтовно о 4:30, 13 липня, було обстріляно с. Широке Широківської громади. Обстріли були переважно поза межами населеного пункту. Постраждалих немає.

Ворог продовжує обстріли населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування. Також під обстрілами опинилися території поблизу смт Березнегувате, с. Кавказ, с. Семенівка та с. Висунськ. Так, після ворожих обстрілів, вчора, 12 липня, в смт Березнегувате виникло загоряння поля з пшеницею.

Також вранці, 13 липня, орієнтовно о 5:03 обстрілів зазнало смт Березнегувате. Влучання були по лікарні, житлових будинках та поза межами населеного пункту.

У Миколаївському районі вчора, 12 липня, о 12:15 внаслідок обстрілів с. Лимани Галицинівської громади відбулося займання на місцевому цвинтарі.

Також, 12 липня, о 16:00 зафіксовані обстріли Шевченківської громади. Внаслідок яких в с. Зоря пошкоджено житлові будинки, в с. Шевченкове загорілися поля з зерновими.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, Миколаїв та область щодня зазнають обстрілів ворога.

Наприклад, 9 липня Миколаїв на світанку зазнав ракетної атаки.

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