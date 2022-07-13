Податки на землю і нерухомість у Дніпрі: міськрада ухвалила рішення

У Дніпрі зменшують податки на землю і нерухомість. Подекуди – у понад чотири рази. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на сесії міськради. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

«Полегшення податкового тиску дозволить підприємцям зберегти робочі місця і вчасно платити працівникам. Це також підтримає бізнес у релокації. Про це просили самі підприємці», – йдеться в повідомленні.

Ставку податку на нежитлову нерухомість зменшено на 25% – для юридичних і фізичних осіб. Ставки плати за земельні ділянки, де зводитимуть житло, громадську та бізнесову забудову зменшено у понад чотири рази. За словами мера, це допоможе забудовникам вберегтися від банкрутства, а місту – убезпечитися від довгобудів.

У більш як двічі знизиться ставка на земельні ділянки для підприємств зв’язку. Із 2,3% до 1,3% «впадуть» ставки плати за земельні ділянки, де працюють промислові підприємства, а також вразливі сектори – енергетика і транспорт.

«Для відбудови після ракетних обстрілів мерія впроваджує понижуючий коефіцієнт розміру плати за землю – 0,3%. Зміни будуть чинні з 1 січня 2023 року – протягом дії в Україні воєнного стану та ще 12 місяців після його скасування», – додав Філатов.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів відновив можливість купівлі-продажу нерухомості в умовах воєнного стану.

Крім того, Кабмін відшкодовуватиме українцям вартість до 150 кв. м знищеного російськими окупантами житла.