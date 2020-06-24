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    Події в Україні

    Паводок у Чернівцях. Найбільший ринок Буковини йде під воду (фото)

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    За прогнозами фахівців, стихія не відступає. У найближчі години очікується подальше підвищення рівня води в річці Прут - Паводок у Чернівцях. Найбільший ринок Буковини йде під воду (фото)
    За прогнозами фахівців, стихія не відступає. У найближчі години очікується подальше підвищення рівня води в річці Прут

    Підтопило чотири ряди першого сектору, а також територію позаду адміністративних будівель, доступ до підтоплених рядів обмежений, - директор ринку

    У Чернівцях ситуація на Калинівському ринку ускладнюється: вода невпинно прибуває і підтоплює нові ряди. Про це повідомив директор ринку Ігор Маслянчук, пише сайт Молодий Буковинець.

    За словами директора ринку, підтопило чотири ряди першого сектору, а також територію позаду адміністративних будівель, доступ до підтоплених рядів обмежений.

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    У пресслужбі Чернівецької ОДА повідомили, що станом на станом на 15:00 рівень води в річці Прут сягнув 624 см.

    На місці ситуацію контролюють працівники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та адміністрація ринку.

    За прогнозами фахівців, стихія не відступає. У найближчі години очікується подальше підвищення рівня води в річці Прут.

    До відома, синоптик Наталка Діденко прогнозує на завтра, 25 червня, знову дощі у західних областях України, що і так потерпають від паводків.

    Як повідомлялося, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії України Микола Балан, голова ДСНС України Микола Чечоткін вилетіли до Івано-Франківської області для координації сил у подоланні негоди.

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для подолання наслідків паводків на Західну Україну направлено додаткові сили та авіацію МВС.

    Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків. Зазначимо, що негода в Карпатах вирує вже кілька днів. 

    Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Зазначимо, що вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони. 

    Через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

    У ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

    Зазначимо, що постачання води з річки Прут до споживачів у Чернівцях тимчасово призупинено через негоду.

    23 червня у Чернівцях через раптову зливу затопило вулиці. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук додав, що рівень води у річці Прут в межах Чернівців продовжує підійматися. За кілька годин річка «виросла» на 37 сантиметрів.

    До слова, в Яремчі обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео). Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.

    Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

    Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

    У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

     

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