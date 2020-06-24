У Карпатах зникло озеро Криве (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Озеро Криве місцеві вважали туристичною атракцією Фото Яніни Лучейко

Озеро утворилося в 2008 році, так само під час повені

В Івано-Франківській області через зсуви ґрунту зникло озеро Криве у Верховинському районі.

Про це повідомила екоактивістка з Верховини Яніна Лучейко у Facebook.

«…у Верховині, присілок Кривець, сталося 3 зсуви. Один зсув повністю перегородив дорогу в присілок. Люди залишилися відрізаними. Зсув пройшов недалеко від житлової хати. Зникло невелике карпатське озеро Криве. Два зсуви відбулися навколо озера, природну дамбу знесло і все понесло у Чорний Черемош..», - поінформувала Лучейко.

За її інформацією, це озеро утворилося в 2008 році, так само під час повені.

Відомо, що озеро Криве утворилось внаслідок гірського обвалу північно-західної частини гори Магурка та падіння каміння, дерев та ґрунту, що перекрило гірський потік Кривець. Озеро утворилось у вигляді латинської букви «S», глибиною 10 м та довжиною 370 м.

Озеро Криве місцеві вважали туристичною атракцією.

Як повідомлялося, на Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади відбулося близько 30 зсувів та селевих потоків. Внаслідок зливових дощів підтоплено 256 домогосподарств, пошкоджені 12 автомобільних мостів, знищені 15 пішохідних та 34 мостів комунального значення.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків. Зазначимо, що негода в Карпатах вирує вже кілька днів.

Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Зазначимо, що вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Нагадаємо, що через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

У ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для подолання наслідків паводків на Західну Україну направлено додаткові сили та авіацію МВС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що ситуація у підтоплених районах Західної України критична.