ДСНС: через підняття рівня води 24 червня може затопити вісім сіл



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24 червня під загрозою затоплення вісім сіл Фото: ДСНС

Через дощі сьогодні очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині

Рятувальники попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою вісім навколишніх сіл.

Про це повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«За інформацією Укргідрометцентру, 24 червня на р. Прут - пост Чернівці очікується проходження максимального рівня води високого дощового паводку висотою 680-730 см над нулем поста (рівень води на 18 год. 23 червня дорівнює 417 см)», — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим рятувальники попереджають, що вода може затопити:

села Маршинці, Тарасівці, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчиківці Новоселицького району;

сільськогосподарські угіддя Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів;

блоки сигналізації військової частини с. Мамалига, Новоселицького району;

автомобільну дорогу та ринок Добробут.

Також рятувальники прогнозують початкове затоплення Калинівського ринку у Чернівцях.

Нагадаємо, ввечері 23 червня у Чернівцях через раптову зливу затопило вулиці. Голова Чернівецької ОДА заявив, що рівень води у річці Прут в межах Чернівців продовжує підійматися. За кілька годин річка «виросла» на 37 сантиметрів.

До слова, в Яремчі обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео). Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.

Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео).