Негода на Прикарпатті залишила Яремче без води



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У водоканалі вибачилися за тимчасові незручності і запевнили, що «спеціалісти підприємства вже працюють над ліквідацією аварії»

У зв'язку з обвалом дороги на вулиці Грушевського, зруйновано головний водопровід, - Водоканал Яремче

Місто Яремче в Івано-Франківської області залишилося без води через зливи, що призвели до обвалу дороги на вулиці Грушевського, що і зруйнував водопровід. Про це повідомляє Водоканал м. Яремче.

«У зв'язку з обвалом дороги на вулиці Грушевського, зруйновано головний водопровід. Спеціалісти нашого підприємства вже працюють над ліквідацією аварії. На даний момент у басейнах ВУВКГ м. Яремче є незначна кількість води, яка буде подана у місто до 13.00 24.06.2020 р. 24.06. після 13.00 подачу на місто буде припинено до остаточної ліквідації аварії», - повідомляє водоканал.

У водоканалі вибачилися за тимчасові незручності і запевнили, що «спеціалісти підприємства вже працюють над ліквідацією аварії».

Як повідомлялося, сильні дощі на території Яремчанської міської ради підтопили 5 населених пунктів (с. Микуличин, м. Яремче, с. Татарів, с. Яблуниця, смт Ворохта), зруйнували 17 мостів та зупинили роботу двох водозаборів.

Нагадаємо, на Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Зазначимо, що через зсуви у Карпатах зникло озеро Криве.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків. Зазначимо, що негода в Карпатах вирує вже кілька днів.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

У ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для подолання наслідків паводків на Західну Україну направлено додаткові сили та авіацію МВС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що ситуація у підтоплених районах Західної України критична.



