Як покращити ситуацію в енергетиці. Інвестор дав простий рецепт

Експерт підкреслив, що вже зараз треба міняти стратегію енергетичної галузі

Тинний: Нехай ринок визначає вартість енергії

Щоб покращити ситуацію в енергетиці ціна на електроенергію має визначатися ринковими механізмами. Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.

«Терміново скасувати пільговий тариф для населення і всі «прайс-кепи» (цінові обмеження) на ринку електроенергії, як на ринку генерації, так і допоміжних послуг. Нехай ринок визначає вартість енергії, і вона виросте, але вона, принаймні, буде», – сказав він відповідаючи на питання, що треба зробити для покращення ситуації в енергетиці.

Водночас Тинний додав, що для малозабезпечених родин треба ввести адресну грошову субсидію. Експерт підкреслив, що вже зараз треба міняти стратегію енергетичної галузі, щоб малий та середній бізнес змогли будувати багато малих електростанцій.

Раніше в International Finance Corporation (IFC) заявляли, що для розблокування 97 млрд доларів інвестицій в енергетику потрібна лібералізація цін на енергоносії.

Як повідомлялося, компанія ДТЕК до жовтня планує повернути у роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.