Ціна на картоплю врожаю 2024 року в Україні продовжує стрімко знижуватися

Ціни на українську картоплю почали швидко падати

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють про стрімке зниження цін на картоплю нового врожаю в Україні. Наразі вартість картоплі становить 11-16 грн/кг, що на 26% дешевше, ніж тижнем раніше.

Основною причиною такого падіння цін є сезонний фактор. З початком збору врожаю пропозиція картоплі на ринку стрімко зростає, тоді як попит залишається відносно низьким. Виробники змушені знижувати ціни, щоб стимулювати збут, але навіть це не завжди дає бажаний результат.

Наразі ціни на картоплю в Україні вже на 11% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Експерти прогнозують подальше зниження цін у найближчі тижні, оскільки обсяги пропозиції картоплі продовжуватимуть зростати.

Причини низького попиту

Окрім сезонного фактора, на зниження попиту на картоплю впливає кілька інших чинників:

Війна та економічна криза призвели до зменшення доходів українців, що змушує їх економити на продуктах харчування.

У зв'язку з війною та невизначеністю майбутнього, багато українців переглянули свої споживчі звички, віддаючи перевагу більш тривалим продуктам зберігання.

На український ринок надходить імпортна картопля, яка часто має нижчу ціну, що також створює тиск на вітчизняних виробників.

До слова, у тропічній Нігерії ціни на масло перебувають в діапазоні від 160 до 335 грн. Українська кореспондентка відзначила, що такі високі ціни на молочну продукцію в Африканському континенті через те, що вона є імпортною.