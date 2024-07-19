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Громадяни Туреччини знайшли спосіб заощадити на відпочинку у готелях

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Громадяни Туреччини знайшли спосіб заощадити на відпочинку у готелях
Парковки для будинків на колесах забиті вщент
фото із відкритих джерел

Будинки на колесах стали альтернативою дорогому готельному відпочинку

У Туреччині ціни готелів піднялися настільки, що громадянам довелося знайти новий спосіб пляжного відпочинку, щоб заощадити. У міру зростання цін на готелі зростає інтерес до відпочинку у караванах, тобто в будинках на колесах. Про це пише Tokat Haber.

«Будинки на колесах стали популярним вибором, особливо в період після пандемії. Порівняно з високою вартістю проживання в готелі, такий відпочинок є більш економним», – пишуть турецькі журналісти. 

«Необхідно розглядати витрати на проживання та транспорт разом. Каравани можуть бути більш економним варіантом у довгостроковій перспективі»,  – розповів генеральний директор компанії Ideal Caravan Мехмет Кая.

Турки воліють заощадити на готелях
Турки воліють заощадити на готелях
Milliyet

Дуже важливо вибрати караван, який відповідає потребам і планам подорожі. Розкішні будинки на колесах можуть бути відмінним варіантом як з точки зору комфорту водіння, так і комфорту проживання.  

«Розкішні будинки на колесах, імпортовані з Німеччини, мають найвищий рівень якості та комфорту. Організовуючи відпочинок, сплануйте свій маршрут і місця, де ви будете зупинятися»,  – каже Мехмет Кая. Він додав, що будинки на колесах також є ідеальною альтернативою для тих, кому набрид готельний відпочинок і хто шукає інший досвід відпочинку. 

Проте через таке бажання економії на відпочинку майданчиків під стоянки на найпопулярніших курортних місцях не вистачає.

Нові будують стрімко – наприклад, в Ізмірі неподалік Інджиралти було створено стоянку для човнів та караванів. Паркування буде здане в експлуатацію найближчими днями. Воно має вміщувати 93 таких будинки.

Водночас столичний муніципалітет та Управління дорожнього руху Департаменту поліції Ізміра змушені масово відправляти припарковані не там, де належить, каравани на штрафмайданчики. Таких будинків на колесах вже кілька сотень.

Нагадаємо, через рекордну спеку у Туреччині туристи вдень не можуть залишити свої готелі. У результаті супутній туристичний бізнес і магазини, орієнтовані на туристів з різних країн, втрачають гроші. Втім, готельєри і міністр культури і туризму Мехмед Ерсой знайшли, як розважити мандрівників і виступили із ініціативою нічного відвідування музеїв.

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Теги: гроші бізнес відпочинок транспорт готель Туреччина туризм

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