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В Україні вже працюють майже 500 жінок-шахтарів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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В Україні вже працюють майже 500 жінок-шахтарів
В умовах війни жінки почали опановувати традиційно чоловічі професії
фото: Reuters

Війна змінила ринок праці України, тому частину гендерних, вікових та інших обмежень на доступ до окремих професій вже знято

В Україні за час повномасштабної війни на шахтах почали працювати близько 500 жінок, компенсуючи нестачу чоловіків в галузі. Підготовку працівниць виконала освітня платформа «Академія ДТЕК». Про це розповіла керівниця з маркетингу та комунікацій платформи Тетяна Шерман у коментарі для Delo.ua.

За її словами, війна змінила ринок праці України, тому частину гендерних, вікових та інших обмежень на доступ до окремих професій вже вимушено знято.

«Один з наших кейсів, це опанування жінками традиційно чоловічих професій. Раніше їм було заборонено працювати в шахтах, але в умовах війни жінки почали опановувати і цю професію. Зараз в українських шахтах вже працює близько 500 жінок», – пояснила Тетяна Шерман.  

Всього «Академія ДТЕК» з моменту відкриття у 2010 році підготувала до 300 тис. працівників, як холдингу ДТЕК, так і сторонніх спеціалістів за замовленнями інших бізнесів. Щорічно підготовку проходять понад 40 тис. працівників, зокрема й іноземці з Казахстану, Грузії, Азербайджану.

Освітні проєкти варіюються від довгострокових програм для топменеджерів компаній до кількатижневих курсів для звичайних спеціалістів. Строки та умови навчання можуть змінюватися залежно від запиту компанії, котра направляє своїх спеціалістів на підготовку.

Нагадаємо, журналісти The Guardian побували на виробництві «Метінвесту» у Покровську, де українські жінки поступово обіймають традиційно чоловічі посади. Там вони поспілкувалися з дівчатами, які працюють під землею, їздять на вантажівках, і визнали: стереотипи щодо «чоловічої» роботи в Україні почали змінюватися.

До слова, від початку повномасштабної війни у багатьох сферах ринку праці України не вистачає спеціалістів професій, які зазвичай вважалися «чоловічими». Проте роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади, а українки активніше відгукуються на такі вакансії та проходять перекваліфікацію.

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Теги: праця шахта навчання ринок

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