В якому регіоні українці найчастіше купують землю (інфографіка)

Полтавщина – лідер ринку землі у 2024 році

Згідно з даними Опендатабот, у першому півріччі 2024 року Полтавщина залишається найактивнішим регіоном з продажу сільськогосподарських земель. Покупці придбали 17 036,6 га землі за середньою ціною 52,59 тис. грн за гектар. Це свідчить про високий попит та цінність земель у цьому регіоні, попри війну.

Інфографіка демонструє активність ринку землі в Україні за регіонами:

Полтавщина: лідер за кількістю проданих гектарів (17 036,6 га).

Дніпропетровщина: друге місце за кількістю проданих гектарів (12 952,7 га).

Кіровоградщина: третє місце за кількістю проданих гектарів (9 375,0 га).

Харківщина: значне зниження активності порівняно з попередніми роками через близькість до зони бойових дій.

Де купують землю найбільше opendatabot.ua

Загалом ринок землі в Україні демонструє стійкість до викликів війни. Попит на землю залишається високим, особливо в центральних та південних областях. Ціни на землю зростають, що свідчить про її інвестиційну привабливість

До слова, у Харківській області звільнятимуть від земельного податку власників ділянок, на яких розташовані або можуть бути розташовані фортифікаційні споруди. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Рада оборони Харківської області затверджуватиме перелік ділянок, на яких облаштовуються оборонні споруди, та передаватиме його місцевим радам. Вони ухвалюватимуть рішення про встановлення податкових пільг та надсилатимуть цю інформацію до Державної податкової служби.