Як енергетиці пережити наступну зиму? Директор ДТЕК назвав складові успіху

У ДТЕК назвали чотири важливих фактори для підготовки та проходження зими

Щоб пройти наступну зиму треба мати достатньо ППО, відновити велику генерацію, збільшити можливості на імпорт електроенергії та розвивати розподілену генерацію. Про це сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі «Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV».

«Важливі чотири речі – ППО, відновлення великої генерації та збільшення імпорту з 1,7 ГВт до 2,2 ГВт, 2,5 ГВт, 2,7 ГВт, скільки зможемо. І будівництво маленької генерації паралельно», – сказав він.

Сахарук зазначив, що потрібно зберігати розуміння, що все це не дозволить повністю перекрити нестачу електрики взимку і якийсь дефіцит буде зберігатися.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова інвестує майже 4 млрд грн у ремонт пошкоджених внаслідок обстрілів ТЕС.