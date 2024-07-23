ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу більшу частину генерації

У 2024 році зруйновано 90% потужностей теплових електростанцій компанії ДТЕК

Компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року. Про це заявив виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук.

«Ми втратили 90% генерації, плануємо відновити 60-70%. За власні кошти, а також коштом старого обладнання, яке знімається зі станцій у Європі», – зазначив він.

Сахарук розповів, що на всіх електростанціях ДТЕК немає жодного даху або стіни. І за низьких температур обладнання, навіть яке відновлять, не буде працювати.

За словами виконавчого директора ДТЕК, донори наразі не готові фінансувати відновлення приміщень, хоча це першочергова потреба для належної роботи електростанцій і майже 70% вартості всього відновлення. Сахарук оцінює поточні потреби у відновленні в $350-400 млн.

Нагадаємо, у 2024 році було зруйновано 90% потужностей теплових електростанцій компанії ДТЕК.

Як повідомлялося, усі пошкоджені окупантами електростанції підлягають відновленню, однак на це можуть піти роки.