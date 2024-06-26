Комітет з питань свободи слова готовий розглянути конфлікт між прокурором Вербицьким та журналістами

Глава парламентського комітету з питань свободи слова закликає журналістів оперативно фіксувати порушення свободи слова

Через низку журналістських розслідувань стосовно майна та статків заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького, він заявив про «замовну дискредитацію» та вказав, що журналістам буцімто за це платити гроші. Першим розслідування стосовно посадовця опублікувало видання «Радіо Свобода». Згодом до викриття фактів ймовірно незаконного збагачення прокурора долучилися журналісти з порталів ТСН та «СтопКор». З огляду на гучне звинувачення Вербицького на адресу медіа, у профільному комітеті парламенту готові розглянути це питання на окремому засіданні. Про це у коментарі розповів голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

«У правовій державі право реагування на порушення прав пріоритетно надається саме тим, чиї права порушили. Тому найлогічніше коли у випадку тиску саме журналісти подають заяву про злочин до правоохоронних органів. Тоді і реакція інших органів влади стає куди ефективніша. Ми від комітету точно розглянемо це питання, зв'яжемося з представниками «Радіо Свобода» і узгодимо спільні дії. Не логічно пробувати захищати права чи то медіа, чи окремого журналіста без узгодження з ними», – сказав парламентар.

Юрчишин додав, що від свого імені «закликає журналістів оперативно фіксувати і подавати заяви про злочин».

«Це суттєво посилить можливість доведення справи до судових рішень щодо порушників свободи слова», – сказав депутат.

Нагадаємо, у першому своєму розслідуванні журналісти «Радіо Свободи» показали, як племінник Дмитра Вербицького придбав будинок в елітному котеджі «Коник» для третьої особи за значно заниженою ціною. Але врешті жити в ньому на умовах оренди почав сам прокурор.

У другому розслідуванні «Схеми» про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024 році стала власницею нового Porsche і триповерхового котеджу в тому ж «Конику», загальна вартість яких складає щонайменше 52 млн грн, хоча її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більше ніж 360 тис. грн.

Портал ТСН у рамках проєкту «Хапуга.UA» згодом опублікував ще одне розслідування, в якому показав належну колишній дружині Вербицького квартиру в Туреччині. Остання була придбана у 2022 році за значно зниженою вартістю.

Крім того, журналісти «СтопКору» знайшли у власності сім'ї заступника генпрокурора Вербицького бізнес-центр в Одесі.

Реагуючи на викриття, НАБУ відкрило кримінальне провадження, а НАЗК розпочало відповідну перевірку статків посадовця.

Генерального прокурора Андрія Костіна депутати викликали до парламенту прозвітувати щодо майна та легальності походження доходів його заступника, однак Костін не з'явився.

Сам Вербицький в інтерв'ю заявив, що став жертвою дискредитації та звинуватив журналістів у замовному характері їх роботи нібито «за 30 тисяч євро».