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Як стимулювати український газовидобуток? Виконавчий директор галузевої асоціації назвав умови

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Як стимулювати український газовидобуток? Виконавчий директор галузевої асоціації назвав умови
Сьогодні в Україні діє заборона на експорт газу
фото: depositphotos.com

Довгостроковий попит та прогнозовані ринкові умови стимулюватимуть видобуток газу – Асоціація газовидобувних компаній

Розвиток внутрішнього ринку газу та стабільні правила гри є ключовими факторами для нарощування видобутку та зміцнення енергетичної безпеки України. Про це заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко в інтерв'ю «ЕнергоБізнесу».

Він нагадав, що сьогодні в Україні діє заборона на експорт газу.

«Станом на зараз діє мораторій на цей рік. Треба пройти зиму і подивитися, що буде з цінами, видобутком і заповненістю підземки», – зазначив Петренко.

Водночас експерт підкреслює, що газовидобувна галузь потребує чітких ринкових сигналів для розвитку.

«Я розумію колег. Адже для будь-якої компанії можливість реалізувати продукцію є ключовим фактором. Якщо вони точно знатимуть, що зможуть на 100% продати газ – це стимулюватиме їх видобувати більше», – пояснив він.

Він вважає, що для стабільної роботи ринку та нарощування видобутку необхідно створити прогнозовані ринкові умови для приватних компаній.

«Що нам потрібно зараз – це розвивати внутрішній газовий ринок та створювати зрозумілі, конкурентні умови для приватного сектору», – наголосив виконавчий директор Асоціації газовидобувників.

За його словами, серед ключових умов для розвитку видобутку всередині країни: довгостроковий попит на газ, удосконалення механізмів торгівлі ресурсом на біржі, а також стабільна податкова політика.

Раніше експерт з питань енергетики Інституту майбутнього Адріан Прокіп також заявив, що український ринок газу функціонує в умовах штучної ізоляції та надмірного регулювання, що створює ризики для стабільного імпорту наступної зими.

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Теги: експорт ринок газ

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