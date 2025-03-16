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Чинна модель пільгових поставок не дозволяє «Нафтогазу» забезпечити стабільний імпорт газу – нардеп

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Чинна модель пільгових поставок не дозволяє «Нафтогазу» забезпечити стабільний імпорт газу – нардеп

Кучеренко наголосив, що саме від умов на ринку залежатиме стабільність проходження наступного опалюваного сезону

Наступний опалювальний сезон може стати серйозним випробуванням для енергетичного сектору України через фінансові проблеми «Нафтогазу» та зростаючі потреби в імпортному газі. Про це заявив Олексій Кучеренко, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП. За його словами, головне питання зараз – де взяти кошти для закупівлі необхідних обсягів імпорту.

«Ключове питання по «Нафтогазу» – це імпорт грошей, де вони візьмуть гроші, щоб закупити додатковий імпорт, якого вкрай потрібно буде. За різними оцінками 2-3 мільярди», – зазначив депутат.

За його словами, баланс газу на наступний опалювальний сезон ще потрібно ретельно перевіряти, адже зростає споживання газу через розширення приватної газової генерації.

«Баланс буде перевіряти. Дуже цікавий момент, що баланс буде такий плаваючий, оскільки у нас зростає обсяги розподіленої цієї генерації – газової-приватної», – пояснив Кучеренко.

Також він звернув увагу на новий проєкт постанови уряду, який передбачає зміни в механізмі пільгових поставок. Він очікує, що це рішення вплине на ринкову ціну газу. На думку, Кучеренка, ключова проблема зараз – фінансово-економічна нестабільність учасників ринку.

Нардеп наголосив, що саме від умов на ринку залежатиме стабільність проходження наступного опалюваного сезону. Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що чинні спеціальні обов’язки (ПСО) із забезпечення газом низки категорій споживачів за пільговими цінами не відповідають ринковим реаліям та створюють серйозні фінансові ризики для енергосектору.

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Теги: імпорт опалювальний сезон Олексій Кучеренко Нафтогаз України газ

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