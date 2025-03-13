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Туреччина встановила новий рекорд з експорту військової продукції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина встановила новий рекорд з експорту військової продукції
фото із відкритих джерел

Туреччина фіксує рекордне зростання експорту оборонної та авіаційної галузі 

Туреччина зафіксувала максимальне зростання експорту оборонної та аерокосмічної продукції у лютому 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defence Turk.

За офіційними даними, обсяг експорту збільшився на 44% порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши $434 млн. У лютому 2024 року ця цифра становила $300 млн.

Цей результат став важливим досягненням для турецького оборонно-промислового комплексу (ОПК), який продовжує демонструвати значне зростання та розширення на міжнародних ринках.

«Туреччина, яка збільшила обсяг торгівлі на світовому ринку порівняно з попереднім роком, ще раз довела свою ефективність на світовому ринку, побивши новий рекорд експорту в оборонному та авіаційному секторах. Таким чином, турецька оборонна промисловість зайняла своє місце серед країн, які збільшили свою конкурентоспроможність у всьому світі, посиливши свої позиції на міжнародному ринку», – йдеться у статті. 

На сьогодні країна активно розвиває виробництво та експорт військової техніки, включаючи безпілотні літальні апарати, бойові гелікоптери та системи протиповітряної оборони, а також компоненти для аерокосмічної галузі.

Зростання експорту оборонної продукції також зумовлене збільшенням попиту на турецькі технології з боку різних країн, які прагнуть посилити свою обороноздатність та модернізувати військові системи за сучасними стандартами. Сьогодні Туреччина успішно конкурує на міжнародному ринку, надаючи високотехнологічні рішення за доступними цінами, що сприяє зміцненню її конкурентоспроможності у світовій оборонній промисловості.

Експерти в галузі ОПК зазначають, що успішний експорт Туреччини є підтвердженням стійкості та конкурентоспроможності оборонної та аерокосмічної галузі, яка відіграє ключову роль в економіці країни.

Нагадаємо, Туреччина готова надати дипломатичне посередництво для врегулювання війни в Україні, але про відправлення військових поки не йдеться. Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомив про готовність Туреччини відправити військовослужбовців до України після закінчення бойових дій.Йшлось про те, що нібито Туреччина відкрита до ініціативи європейських країн щодо відправки свого контингенту до України. 

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Теги: рекорд експорт промисловість військові технології економіка Туреччина

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