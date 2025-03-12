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США змінюють правила для перебування канадців у країні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США змінюють правила для перебування канадців у країні
США змусять канадців реєструватися під час перебування в країні
фото із відкритих джерел

США повідомлять Канаду, що вони запровадять закон про обов'язкову реєстрацію туристів 

Влада США зобов'яже мешканців Канади проходити реєстрацію під час перебування у Сполучених Штатах протягом 30 і більше днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на газету New York Times.

Газета New York Times, посилаючись на двох канадських чиновників, зазначає, що громадян Канади чекатимуть нові правила у США.

«США почнуть вводити закон, який зобов'яже канадців, які відвідують країну на 30 днів і більше, реєструватись у місцевої влади», – йдеться в інформації. За словами джерел, канадська влада вже повідомлена про це.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на канадську сталь та алюміній до 50% з 12 березня, а також зажадав від Оттави знизити тарифи на американську молочну продукцію.

До слова, багато канадців викреслили США зі звичного списку маршрутів. Якщо так продовжуватиметься, авіакомпанії Канади анулюють рейси, а турменджери можуть прогоріти. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь і алюміній з Канади, проте раніше заплановані 25% залишаться в силі. Таке рішення ухвалено після того, як влада Онтаріо відмовилася від ідеї запровадити мита на експорт електроенергії до США.

Пояснимо, що канадська провінція Онтаріо вирішила підвищити ціни на електроенергію на 25% для трьох штатів США – Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка. Таке рішення прийняли у відповідь на тарифи президента США Дональда Трампа. 

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Теги: США влада президент закон Дональд Трамп експорт тарифи Канада правила

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