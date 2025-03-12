«Це буде дуже великий день». Трамп заінтригував мережу

Раніше лідер США заявляв, що планує 2 квітня встановити нові тарифи на автомобілі, що імпортуються до Сполучених Штатів

Трамп: «2 квітня буде дуже великим днем»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про нову «дуже велику дату» на початку квітня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

«2 квітня буде дуже великим днем», – заявив американський лідер, не уточнивши, яка подія може стояти за цим.

Експерти припускають, що йдеться про запровадження нових економічних обмежень для Канади. Так, раніше лідер США заявляв, що планує 2 квітня встановити нові тарифи на автомобілі, що імпортуються до Сполучених Штатів.

Примітно також, що Трамп скасував власне рішення про введення 50% мита на сталь і алюміній з Канади. Вони становитимуть 25%, як і планували.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь і алюміній з Канади, проте раніше заплановані 25% залишаться в силі. Таке рішення ухвалено після того, як влада Онтаріо відмовилася від ідеї запровадити мита на експорт електроенергії до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Білий дім офіційно підтвердив, що 25% мита набудуть чинності опівночі 12 березня.

Водночас США не зробили виняток для Австралії у запровадженні мит на сталь і алюміній, попри зусилля уряду прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе. Це рішення може ускладнити відносини між двома країнами, які тривалий час залишаються союзниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Представник Білого дому Куш Десаї підтвердив, що нові мита набудуть чинності опівночі середи, і жодних винятків для торговельних партнерів США не передбачено.