Для покращення складної ситуації з газом потрібні ринкові умови у галузі – експерт

Для покращення ситуації з газом треба, щоб ціни на газовому ринку України формувалися за ринковими принципами, вважає експерт

Щоб покращилась складна ситуація з газом у галузь має працювати за ринковими умовами – експерт

Для покращення ситуації з газом в Україні потрібно забезпечити ринкові умови на газовому ринку. Про це заявив заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

«Я з перших днів наполягав на тому, що закривати газ українського видобутку тут в Україні немає сенсу. Це призвело до великих втрат, тобто оцінюєш, що нам більше не удари зараз завалили, а саме політика заборони експорту газу призвела до того, що приватні компанії останні три роки не розвивалися. Тобто ми втратили, на мій погляд, десь приблизно 2 мільярди кубометрів газу тільки на недолугій політиці держави, повʼязаних з експортом газу», – сказав він.

Закревський пояснив, що влітку Україна мала можливість продати в Європу надлишки газу по високій ціні, а доходи вкладати у розвиток власних родовищ.

Він наголосив, що для покращення ситуації з газом треба, щоб ціни на газовому ринку України формувалися за ринковими принципами.

«Якщо зараз відпустити ринок, якщо дати йому і експорт, імпорт, і робили на літо, якщо дати йому можливість спокійно працювати, то ми опинимося у ситуації, коли все збалансується само собою риночно», – розповів він.

Закревський додав, що якщо цього не зробити, то дефіцит газу в Україні може скласти 3-5 млрд кубометрів.

Раніше парламентська тимчасова слідча комісія з енергетики установила дефіцит газу для проходження зими.