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Китай стимулюватиме внутрішнє споживання: влада оприлюднила план дій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай стимулюватиме внутрішнє споживання: влада оприлюднила план дій
Китай прагне знайти стимули для підтримання економіки
фото із відкритих джерел

КНР стимулюватиме внутрішній попит і робитиме його рушієм економічного зростання

Китай оприлюднив план дій зі стимулювання споживання, прагнучи зробити внутрішній попит головною рушійною силою та стабілізуючим фактором економічного зростання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Сіньхуа».

План, підготовлений Канцелярією ЦК КПК та Канцелярією Держради КНР, спрямований на стимулювання споживання, всебічне розширення внутрішнього попиту та підвищення купівельної спроможності за рахунок збільшення доходів та зниження фінансового навантаження.

Влада країни має намір підвищувати споживчу активність населення, цілеспрямовано усувати фактори, що обмежують споживання.

«План складається з восьми основних розділів та передбачає цілісний підхід, охоплюючи такі аспекти, як підвищення доходів населення, покращення якості споживання послуг, модернізація споживання товарів масового користування та покращення споживчого середовища», – йдеться у матеріалі.

Уряд має намір сприяти розумному зростанню заробітної плати через посилення підтримки зайнятості з урахуванням економічних умов та вдосконалення механізмів коригування мінімального розміру оплати праці.

Крім того, передбачається розширити канали отримання доходів від володіння активами за рахунок низки заходів щодо стабілізації фондового ринку та розробки нових облігаційних продуктів, що підходять для індивідуальних інвесторів.

План приділяє увагу як традиційним секторам споживання, включаючи нерухомість та автотранспорт, так і галузям, що зароджуються, приміром продукти на базі штучного інтелекту.

Китай прискорить розробку та впровадження нових технологій і продуктів, включаючи автономне водіння, інтелектуальні пристрої, відео надвисокої чіткості, нейрокомп'ютерні інтерфейси, робототехніку та адитивне виробництво (3D-друк), щоб створити нові напрями для швидкого зростання споживання, йдеться в документі.

Подані в плані заходи характеризуються географічно диференційованим підходом, що дозволяє місцевим органам влади гнучко підходити до реалізації залежно від конкретних регіональних умов. «Наприклад, підтримка регіонів з відповідними погодними умовами та льодово-сніговими ресурсами буде спрямована на їхнє перетворення на всесвітньо відомі напрямки зимового туризму», – йдеться у матеріалі. 

Також планується розвиток туризму та споживання шляхом послідовного розширення односторонніх угод про безвізовий режим та оптимізацію регіональної політики безвізового в'їзду.

Пов'язуючи зростання споживчих витрат з більш широкими соціальними цілями, такими як поліпшення догляду за літніми людьми, підтримка догляду за дітьми та забезпечення балансу між роботою та особистим життям, план інтегрує стимулювання споживання в ширші цілі розвитку Китаю. Підкреслюється, що споживання позиціонується як інструмент підвищення якості життя людей.

Нагадаємо, Китай може переглянути свою присутність в Арктиці через можливу співпрацю Росії та США в цьому регіоні. 

До слова, президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін можуть зустрітися у Китаї у квітні.

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Теги: економіка нерухомість ринок продукти населення Китай соціум політика технології безвізовий режим

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