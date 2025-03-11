Трамп відзначає 50 днів на посаді: Білий дім перерахував його основні досягнення

Білий дім наголошує, що Трамп вже зарекомендував себе як найрезультативніший президент сучасності

Білий дім привітав Трампа з 50 днями на посаді й перерахував досягнення

Білий дім підбив підсумки перших 50 днів роботи президента США Дональда Трампа та його адміністрації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Білого дому в соцмережі Х.

В якості прикладів перераховані саме 50 рішень політика, і всі вони представлені, як «успішні». Більше того, зазначається, що Трамп зарекомендував себе як найрезультативніший президент сучасності.

Топ-50 перемог Трампа за перші 50 днів, за версією Білого дому:

забезпечив безпеку кордону безпрецедентним чином;

підписав закон на честь Лейкена Ралі, який набув чинності. У цьому документі йдеться про те, що нелегальних іммігрантів, заарештованих або обвинувачених у крадіжці або насильстві, помістять під варту. Цей закон реалізовано в пам'ять про студента коледжу з Джорджії Лейкена Райлі, якого вбив нелегальний іммігрант;

Трамп почав депортацію нелегальних іммігрантів-вбивць, ґвалтівників і наркоторговців;

анонсовані мита президента вирівнюють умови гри для американських робітників;

Трамп взявся за вирішення фентанілової кризи;

забезпечив мільярди нових доларів у США;

повертає виробництво в Америку;

врятував американських громадян, утримуваних у заручниках за кордоном (зокрема, з Венесуели, Афганістану, полону ХАМАС, РФ і Білорусі);

відновив максимальний тиск на Іран;

підписав указ про поновлення на службі з виплатою компенсацій військовослужбовцям США, яких було звільнено у зв'язку з ухваленим за часів Байдена мандатом на вакцину Covid-19;

забезпечив арешт міжнародного терориста Мохаммада «Джафара» Шаріфулла;

вивільнив американську енергію (США стали найбільшим експортером природного газу у світі, відкрило 625 млн акрів для морського буріння, засновано нацраду для максимального використання великих енергетичних ресурсів Америки);

закінчено заборону Байдена на експорт скрапленого природного газу;

ампутував усі прокитайські й антиамериканські енергетичні постанови адміністрації Байдена, які скорочували робочі місця;

закінчив зловживання адміністрацією Байдена схемою умовно-дострокового звільнення нелегальних мігрантів;

прагне миру в усьому світі;

Трамп підписав указ про захист дітей від хімічного та хірургічного каліцтва;

закінчив несправедливу практику примусу жінок змагатися з чоловіками у спорті;

припиняє марнотратство, шахрайство і зловживання в уряді;

реформує федеральну бюрократію;

закінчив ініціативи «різноманітності, рівності та інклюзивності»;

поклав край ідеологічній обробці американських студентів;

закінчив перетворення уряду на зброю проти своїх громадян;

скасував закон проти американських громадян (кінець цензурі, антихристиянським упередженням, помилування 23 американців, яких переслідувала адміністрація Байдена, і двох поліцейських, яких посадили за виконання своїх обов'язків);

Трамп робить життя доступнішим для пересічних американців;

зробив офіційною політикою уряду США, що існує тільки дві статі;

призначив англійську, як офіційну мову США;

припиняє антисемітизм в університетських містечках;

скоротив бюрократичну «тяганину»;

повернув найм на основі заслуг;

довів набір в армію до найвищого рівня за останні десятиліття;

заборонив фінансування БАПОР – агентства ООН, в якому працювали сотні бойовиків ХАМАС і джихаду;

реформує освіту;

відновлено прикордонну стіну – додано більш ніж 400 миль стіни, побудованої під час його першого терміну;

припиняє мандат Байдена на електромобілі;

поклав край війні з криптовалютою;

заснував Комісію «Зробимо Америку знову здоровою», яка перенаправляє національну увагу на зміцнення здоров'я, а не просто на боротьбу з хворобами;

розширив доступ до екстракорпорального запліднення (ЕКЗ);

розширив доступ до екстракорпорального запліднення (ЕКЗ); заснував Управління у справах віросповідання, яке покликане захищати релігійні свободи американців;

відновив прозорість уряду (наказав розсекретити документи, пов'язані з убивством президента США Джона Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга);

підвищив стандарти для правоохоронних органів;

повертає закон і порядок в американські міста (відновлено смертну кару за тяжкі федеральні злочини; закликав конгрес ухвалити законопроєкт про боротьбу зі злочинністю, який посилює покарання рецидивістів і водночас посилює захист співробітників поліції, щоб вони спокійно могли виконувати свою роботу, не побоюючись наслідків);

Трамп реформував федеральну систему реагування на стихійні лиха;

розправився з так званими «містами-притулками»;

відкотив назад спроби Байдена запровадити обов'язкові паперові трубочки;

доручив міністру фінансів припинити випуск пенні, вартість якого становить 3,69 цента;

припинив затвердження обтяжливої для Нью-Йорка схеми «ціноутворення в умовах перевантаженості доріг»;

змусив Вашингтон очистити табори бездомних;

припиняє «задушливу хватку» Китаю над Панамським Уралом, прагнучи повернути його під законне володіння США;

призупинив впровадження обтяжливих вимог до звітності, які обтяжують малий бізнес непотрібною бюрократичною тяганиною.

Нагадаємо, тим часом через торгівельні війни Трампа падає фондовий ринок США. Зокрема, індекс Nasdaq 100 втратив 3,8%, що стало найбільшим падінням із 2022 року. Індекс S&P 500 також знизився на 2,6%, наближаючись до корекційного рівня. Він може вперше з листопада 2023 року закритися нижче 200-денної ковзної середньої, що перерве 336 сесій поспіль вище цієї довгострокової лінії підтримки. Це вже позначилося на фінансовому стані найбагатших людей світу, які втратили мільярди доларів за кілька тижнів.

Падіння торкнулося й криптовалютного ринку – біткоїн за останній місяць знецінився майже на 20%.

До слова, інавгурація Дональда Трампа відбулася 20 січня у Вашингтоні. Він став 47-м президентом США. Він вступив на посаду у віці 78 років і 220 днів, встановлюючи рекорд як найстарший президент на момент присяги. Він також є першим в історії США офіційно засудженим президентом – одночасно колишнім і новообраним.