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Україні загрожує газовий дефіцит. Експерт пояснив причини

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Україні загрожує газовий дефіцит. Експерт пояснив причини
Експерт підкреслює, що необхідно переосмислити підхід до регулювання ринку, оскільки старі методи не здатні ефективно підготувати країну до наступного опалювального сезону
фото: depositphotos.com

Особливу загрозу створює значне скорочення власного видобутку газу через російські атаки на українську газову інфраструктуру

Наступна зима може стати серйозним викликом для української енергосистеми через критичну нестачу газу. Вже зараз дефіцит палива негативно впливає на стабільність енергетичного сектору. Останні тижні довелося запроваджувати аварійні відключення електроенергії, а підприємства стикнулися з обмеженням споживання. Про це пише доктор економічних наук, керівник енергетичних програм «Українського інституту майбутнього» Андріан Прокіп.

«Через 7-10 днів середньодобова температура повітря підніметься вище нуля. Середньодобовий попит на газ спаде. Водночас, вже за один-два тижні варто очікувати помітного зростання генерації сонячними електростанціями. Тому, так чи інакше, але нинішній опалювальний сезон ми пройдемо – з обмеженнями чи без», – зазначає Прокіп.

За його словами, особливу загрозу створює значне скорочення власного видобутку газу через російські атаки на українську газову інфраструктуру. Це може поставити країну перед ще більшими викликами в опалювальний сезон 2025-2026 років.

«За понад два роки енергетичного терору запас міцності української енергетики суттєво вичерпаний. І лише заяв, планів та оголошень великих будівництв мало, щоб пройти наступну зиму», – наголошує експерт. На фоні дефіциту палива Україна, імовірно, буде змушена активніше використовувати мазут для підтримки генерації.

Раніше уряд обмежував його експорт, щоб зберегти стратегічні резерви, однак у 2024 році квоти були знижені. Тепер під питанням – чи вистачить запасів або, чи доведеться імпортувати мазут, що додатково посилить фінансовий тиск на енергосистему.

Ще одна загроза, за словами експерта, – те, що європейський ринок також перебуватиме під тиском попиту. Це може зробити імпорт газу ще більш складним та дорогим для України.

«Не виключено, що доведеться наперед законтрактовувати поставки зрідженого газу для зимових місяців. Зрештою, цей газ завжди можна продати – покупці для нього знайдуться, в умовах високого попиту, який буде в ЄС наступного року. Тільки сумнівно, що досягнути таких цілей можна буде старими методами з надмірно зрегульованим ринком», – зазначає Прокіп.

Експерт підкреслює, що необхідно переосмислити підхід до регулювання ринку, оскільки старі методи не здатні ефективно підготувати країну до наступного опалювального сезону.

«Нові ПСО не врятують ситуацію із газом перед наступною зимою», – підсумував він.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна додатково потребує не менше 1 млрд куб. м до кінця цього року. За словами економічного експерта Олексія Куща, до серйозного дефіциту ресурсу призвели маніпуляції «Нафтогазу» із продажем газу комерційним компаніям влітку.

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Теги: експорт імпорт опалювальний сезон Україна Герман Галущенко газ

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