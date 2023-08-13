Як злетять ціни на алкоголь в Україні: дані Мінекономіки
Ставки акцизного податку на спиртне востаннє переглядали ще у 2017 році
В Україні збільшують мінімальні ціни на алкоголь. Ставки акцизного податку на спиртне востаннє переглядали ще у 2017 році. Через це держава недоотримує податки, а покупцям масово реалізують фальсифікат, ідеться в повідомленні на сайті Мінекономіки.
«Відбулося і зростання інших складових ціни, тому сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв», – сказано в повідомленні.
У відомстві стверджують, що для захисту споживачів від контрафактної і сурогатної продукції і зниження частки тіньової економіки, Кабінет Міністрів підвищив мінімальні ціни на алкоголь.
Зокрема, роздрібні ціни збільшать:
- на горілку і лікеро-горілчані вироби – на 14,0-19,41%;
- на віскі, ром і джин – на 6,5-6,6%;
- на коньяк (бренді) – на 12,3-29,1%;
- вина з додаванням спирту, ігристі – на 7,1-13,3%.
Раніше народні депутати України, у другому читанні та у цілому, на засіданні 9 серпня 2023 року підтримали законопроєкт (№9030), що спрощує реєстрацію та ведення виноробного бізнесу.
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