Як змінити розташування газових лічильника, котла чи колонки? Поради споживачам

АТ «Житомиргаз» надає комплексну послугу з реконструкції, що дозволяє значно заощадити час і кошти клієнту

Заміну газового обладнання можуть здійснювати виключно фахівці, які мають ліцензію на небезпечні роботи

Послугою реконструкції системи газопостачання від регіональної компанії АТ «Житомиргаз» від початку 2021 року скористалися 630 споживачів. Зазвичай звернення громадян стосуюється перенесення лічильників та заміни побутових газових приладів у помешканні.

Реконструкція системи газопостачання – це комплекс робіт, який виконує газорозподільна компанія, якщо споживачу потрібно змінити місце розташування газового лічильника, котла, колонки, замінити обладнання на більш потужне, або ж встановити додаткові газові прилади чи змінити розташування газових мереж.

Заміну газового обладнання можуть здійснювати виключно фахівці, які мають ліцензію на небезпечні роботи. Самовільне ж втручання у систему газопостачання заборонене законом. Для того, щоб провести реконструкцію, необхідно звернутися до 104.ua Клієнтського простору із відповідною заявою.

Реконструкція передбачає кілька етапів: виготовлення технічних умов, виготовлення проектного рішення, припинення газопостачання (оскільки відбувається втручання у газову мережу, яка функціонує). Далі відбуваються будівельно-монтажні роботи (демонтаж/монтаж мережі), перевірка на міцність, герметичність новозбудованого газопроводу, прийом в експлуатацію і пуск газу на газові прилади.

Відповідно до законодавства, підрядні організації, які мають ліцензію, можуть виконувати лише проектування та будівельно-монтажні роботи з усього спектру робіт, передбачених реконструкцією. В свою чергу АТ «Житомиргаз» надає комплексну послугу з реконструкції, що дозволяє значно заощадити час і кошти клієнту. Адже не потрібно самостійно контролювати усі процеси реконструкції, подавати додатково заяви, після роздільного виконання етапів робіт.

«Вартість послуг з реконструкції визначається індивідуально і залежить виключно від обсягів робіт. Бувають різні види реконструкції за складністю. Наприклад, заміна котла на аналогічний, коли можна виконати роботи за ескізом або ж, перенесення газопроводу, що потребує розробки складної технічної документації. До того ж є відмінність між процедурами реконструкції для фізичних та юридичних осіб» – зазначає персональний менеджер 104.ua Клієнтського простору Тетяна Войтенко.

Клієнту потрібно лише один раз звернутися до 104.ua Клієнтського простору із заявою на реконструкцію, надати пакет документів і чекати, доки фахівці здійснять роботи. Персональний менеджер 104.ua Клієнтського простору контролює надання комплексу послуг із реконструкції і в телефонному режимі завжди може надати інформацію про стан виконання робіт.

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