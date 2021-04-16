Загальноєвропейська воднева магістраль буде збільшена в два рази

Схема європейської водневої інфраструктури, яка повинна бути створена до 2040 року

Загальна довжина європейської водневої транспортної мережі складе майже 40 тис км

European Hydrogen Backbone (EHB, «Європейська воднева магістральна мережа») оновила плани по створенню спеціалізованої водневої транспортної інфраструктури в Європі, – повідомляє H2 View.

Початковий план EHB, який був представлений в липні 2020 року, мав на увазі створення до 2040 року загальноєвропейської водневої мережі протяжністю близько 23 тис км. У проекті спочатку брали участь одинадцять європейських газових компаній з дев'яти країн-членів ЄС.

Тепер до ініціативи EHB приєдналися ще дванадцять європейських операторів газової інфраструктури, додалося одинадцять країн Євросоюзу, а воднева транспортна мережа розширилась до 39,7 тис км.

Завдяки останнім технологічним досягненням в області водню, трубопровід тепер вимагає менших інвестиційних витрат: для успішної реалізації всього європейського водневого трубопроводу необхідні кошти в розмірі 43-81 млрд євро. При цьому 69% водневої мережі буде складатися з перепрофільованих газопроводів для звичайного природного газу.

Передбачається, що транспортування водню на відстань більше 1 тис км буде коштувати від 11 до 21 євроцентів за 1 кг водню, що робить EHB економічно ефективним варіантом для транспортування водню на великі відстані.

«Європі необхідно швидко розвивати спеціалізовану інфраструктуру водневих трубопроводів. Цей новий звіт EHB показує чітку дорожню карту того, як це може працювати», – сказав радник Hydrogen Europe Ван Вейк.