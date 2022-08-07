Яким буде курс гривні до кінця року? Нацбанк має кілька сценаріїв

«Позитивні новини з фронту можуть сприяти зміцненню готівкової гривні…»

Прогноз Національного банку України щодо інфляції є «помірно оптимістичним», а готівковий курс гривні залежатиме від багатьох факторів. У тім числі – і від успіхів на фронті. Відтак, регулятор готовий до різних варіантів розвитку подій. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

«Національний банк ніколи не озвучує прогнози щодо курсу. Втім, варто зазначити, що на курсоутворення діє дуже багато факторів. За ці перші п'ять місяців економіка дуже сильно постраждала від війни, це позначилося і на курсі, і на інфляції, і на падінні ВВП, зрозуміло. Зараз поступово пожвавлюється експортна логістика, а завдяки посиленню оподаткування імпорту (яке вже відбулося) маємо надію, що він зростатиме не так швидко, і це даватиме конкурентну перевагу для наших виробників та зменшуватиме тиск на резерви. Багато що також визначатиметься подіями на фронті і міжнародною допомогою. Той же «план Маршалла» для України, коли почне реалізовуватись, наші макропоказники будуть значно ліпшими, ніж ми прогнозуємо. Тому рівняння з однією змінною тут зовсім не працює», – зауважила Рожкова.

За словами заступниці голови НБУ, готівковий курс важко спрогнозувати – він миттєво реагує на будь-які події, але пов'язані з цим коливання зазвичай є тимчасовими. Також на готівковому сегменті більш виражена спекулятивна складова.

«Важливо, що курс на цьому ринку залежить від попиту громадян, які зазвичай реагують на гучні новини і їх можна зрозуміти: якісь позитивні новини, зокрема з фронту, можуть сприяти зміцненню готівкової гривні, тривожні новини – навпаки», – сказала Катерина Рожкова.

Наприкінці липня Національний банк вперше від початку війни опублікував черговий Інфляційний звіт, у якому дещо погіршив макроекономічний прогноз. Якщо раніше очікували, що інфляція у 2022 році перевищить 20%, то зараз регулятор прогнозує, що вона становитиме близько 31%.

«Наш базовий прогноз я би назвала «помірно оптимістичним». У цей прогноз ми заклали й потенційні можливості щодо більш-менш повноцінного розблокування портів з початку наступного року, а також значний обсяг міжнародної допомоги, яку ми очікуємо отримати до кінця цього року, та нову програму з МВФ», – повідомила заступниця голови НБУ.

За словами Рожкової, головний ризик – війна, перебіг подій на фронті. У такому випадку інфляція все одно буде сповільнюватися наступного року, але повернення до однознакового рівня, тобто сповільнення нижче 10%, відбудеться значно пізніше.

«Облікову ставку цей і наступний рік ми плануємо утримувати на рівні 25%. Звичайно, можуть бути позитивні зміни, тобто події, які спонукатимуть нас переглянути її в бік зменшення, але поки про це говорити немає підстав, бо дуже багато сьогодні невизначеності і ми кажемо, що баланс ризиків навпаки, зміщений вгору», – розповіла про плани регулятора заступниця голови НБУ.

Раніше Катерина Рожкова пояснила, чому долар тепер по 40.

Нагадаємо, що Національний банк України з 21 липня різко опустив офіційний курс гривні до долара. Національна валюта в один момент обвалилась на 25% до 36,5686 грн за долар. До цього, з 24 лютого, курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.