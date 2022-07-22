Як новий курс гривні вплине на українців: НБУ навів приклади

Долар у столичних обмінниках 22 липня становить трохи менше ніж 40 грн

Долар у столичних обмінниках 22 липня становить трохи менше ніж 40 грн

Для громадян, які отримують доходи в гривні, вартість життя дещо зросте

Зміна офіційного курсу гривні до долара матиме певний вплив на пересічних українців. Усе залежить від того, як вони отримують доходи. Про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в телемарафоні «Єдині новини» 22 липня.

«Для тих громадян, які отримують доходи в гривні, вартість життя дещо зросте через певне перенесення корекції обмінного курсу на ціни, на інфляцію. За нашими оцінками, це перенесення не буде значним – у нас інфляція набагато більше підвищується через ефекти війни на пропозицію товарів, на вартість логістики та товарів на світових товарних ринках», – сказав Ніколайчук.

У тих громадян, які продають свої товари та послуги на закордонних ринках і отримують надходження в іноземній валюті, еквівалент доходів у гривні зросте, зазначив заступник голови .

Ніколайчук наголосив, що Нацбанку буде легше утримувати ситуацію на валютному ринку збалансованою, і це рішення в тому числі спрямоване на уникнення макрофінансової дестабілізації.

«Так само і для бюджету це рішення є досить вигідним, оскільки бюджет частину своїх доходів отримує від податків на імпорт. Вартість імпорту в гривневому еквіваленті зросте, отже більшими будуть і доходи бюджету. Так само зараз уряд отримує значну частину свого фінансування у вигляді коштів від офіційних партнерів як кредити, гранти у валюті й у гривневому еквіваленті, через наше рішення його можливості фінансувати дефіцит бюджету за рахунок зовнішніх ресурсів зростають», – додав Ніколайчук.

Нагадаємо, долар у столичних обмінниках 22 липня становить трохи менше ніж 40 грн. Як повідомляють кореспонденти «Главкома», $1 пропонують за 38,50-39 грн. Курс євро закріпився на рівні 39,50 грн.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановив Національний банк України, – 36,5686, євро – 37,2689.

Також підприємець Олексій Давиденко дав пораду українцям у зв’язку із підвищенням офіційного курсу долара до гривні на 25%. Він запропонував не зволікати із покупкою імпортних товарів. Тож якщо планували придбати побутову хімію, косметику, ліки, паливо, побутову техніку – краще буде це зробити прямо зараз.

Як відомо, Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

Нацбанк вже повідомив, що зростання споживчих цін (інфляція) за підсумками 2022 року дещо перевищить 30%.