Принца Ендрю допитають у суді Лондона у справі згвалтування

Син королеви Єлизавети не зміг домогтися відхилення позову проти нього

Справа Вірджинії Джуффре проти принца Ендрю набирає обертів. Дуже ймовірно, що син королеви Єлизавети ІІ все ж постане перед судом. У Нью-Йорку уже відмовили задовольнити клопотання адвокатів принца про відхилення позову проти Ендрю, повідомляють ЗМІ.

Як стало відомо, незабаром на принца чекає дводенний допит у Лондоні, питання будуть, м’яко кажучи, незручними і заодно стосуватимуться Джеффрі Епштейна – опального мільярдера та близького друга принца.

За словами адвоката позивачки (а це один із найвідоміших захисників США 80-річний Девід Бойс), задля вирішення проблеми може бути укладена фінансова угода. Авокати Ендрю своєю чергою наполягають, що якщо сексуальний зв’язок із 17-річною Вірджинією Джуффре і відбувся, то винятково за взаємною згодою сторін.

Раніше американка Вірджинія Джуффре звинуватила принца Ендрю в трьох епізодах згвалтування. За її словами, в перший раз вона була змушена вступити в статевий зв'язок з принцом в лондонському особняку світської левиці Гіслен Максвелл, другий випадок стався в особняку фінансиста Джеффрі Епштейна, третій – на його приватному острові.

Позивачка підкреслила, що в момент здійснення передбачуваного злочину їй було 17 років.

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Королева Великої Британії Єлизавета II позбавила свого сина принца Ендрю (герцога Йорського) військових звань на тлі скандалу зі звинуваченнями у зґвалтуванні.

Крім звань принц був позбавлений королівського патронажу.

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