Європейська бізнес-асоціація дала прогноз зростання інвестицій в Україну

Іноземні інвестиції в українську економіку суттєво зростуть за однієї умови

«У бізнесу прогнози на цей рік хороші – якщо буде мир»

Якщо відкинути фактор ризику російської агресії, упродовж року, що розпочався обсяги інвестицій в українську економіку мають бути навіть більшими, ніж у рекордному минулому році. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила Виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації Ганна Дерев’янко.

За словами директорки об’єднання, у 2021 році надто великої кількості нових інвесторів до України не приходило, проте ті, що вже працювали тут, показали хороші фінансові результати.

«Якщо ми кажемо про цей рік, то не думаю, що буде шквал нових іноземних непортфельних інвесторів. Проте у тих, що вже працюють, достатньо оптимістичні перспективи та плани», – пояснила експертка.

Ганна Дерев’янко наголосила, що справдження оптимістичних прогнозів щодо зростання обсягів інвестицій в українську економіку можливе лише за однієї умови – якщо буде мир.

Раніше голова українського уряду Денис Шмигаль розповів про рекордне зростання іноземних інвестицій лише у першому півріччі 2021 року вони становили $2,83 млрд.

Також повідомлялося, що канадський інвестор згорнув свою діяльність в Україні через конфлікт із Коломойським.

Також нещодавно повідомлялося, що у Вінниці португальські інвестори побудують потужний завод будматеріалів (фото).