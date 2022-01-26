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    Економіка та фінанси

    В Україні збільшиться мінімальний розмір аліментів

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    В Україні збільшиться мінімальний розмір аліментів
    фото з відкритих джерел

    Народні депутати внесли зміни до Сімейного кодексу України

    Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №3881, який передбачає збільшення мінімального розміру аліментів в Україні.

    За відповідне рішення проголосували 299 народних депутатів. Тепер, згідно з документом, сукупний розмір аліментів в Україні, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів, повинен становити 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

    Крім того, згідно з законом, якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів чи не мають можливості утримувати дитину, то їй призначається тимчасова державна допомога з урахуванням матеріального стану сім’ї, у якій виховується дитина, але у розмірі не менше 50% прожиткового мінімуму.

    Відповідно до Сімейного кодексу, батьки повинні фінансово утримувати дітей до їхнього повноліття. У разі розлучення один із батьків, з яким не проживає дитина, зобов’язаний сплачувати аліменти.

    З 1 січня 2022 року прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить 2 100 грн. З 1 липня він зросте до 2 201 грн, а з 1 грудня – до 2 272 грн.

    З 1 січня 2022 року прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років становить 2 618 грн. З 1 липня очікується його підвищення до 2 744 грн, з 1 грудня — до 2 833 грн.

    Теги: Верховна Рада діти гроші закон фінанси сім'я аліменти батьки
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    В Україні збільшиться мінімальний розмір аліментів