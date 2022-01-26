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    Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому

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    Кількість нових випадків захворювання зростає третій тиждень поспіль - Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому
    Кількість нових випадків захворювання зростає третій тиждень поспіль
    фото: focus.ua

    Щоденна кількість нових хворих може зрости щонайменше вдвічі

    Щоденна кількість нових випадків зараження коронавірусом у найближчі тижні може зрости щонайменше удвічі – до 60 тис. на добу. Такий невтішний прогноз щодо зростання захворюваності зробив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в етері ранкового шоу «Сніданок з 1+1».

    Причина зростання – поширення «Омікрон»-штаму Covid-19, який активно розповсюджується на Європейському континенті. Голова МОЗ наголосив, що наразі вакцинація залишається єдиним ефективним засобом протидії інфекції.

    Ляшко зазначив, що важливою є протидія недостовірній інформації про те, що наявні вакцини проти коронавірусу не є дієвими проти нового штаму

    «Статистика показує, що вакцинація працює і проти Омікрону. Тому й запущено бустерну дозу. Після шостого місяця є незначне зниження імунітету після базового курсу щеплення», – заявив Віктор Ляшко.

    Варто зазначити, що захворюваність на коронавірус в Україні зростає третій тиждень поспіль. Збільшується також і кількість госпіталізацій.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 24 321 новий випадок коронавірусної хвороби. Найбільше нових заражень зафіксовано у Києві та Івано-Франківській області.

    За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 913 809 осіб; одужали – 3 596 715 осіб; летальних випадків – 99 584.

    Напередодні СБУ викрила депутата, який очолював групу з фальшування Covid-сертифікатів.

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    Теги: міністр статистика щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому