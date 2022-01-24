Уряд визначив нову категорію українців, які зможуть купити ліки за «ковідну» тисячу

Планується надати можливість використання коштів за вакцинацію на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку

Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над можливістю розширення ініціативи президента «єПідтримка»

В Україні планують розширити можливість купівлі ліків за «ковідну» тисячу. Це зможуть зробити люди з інвалідністю. Як повідомляє пресслужба Офісу президента, над цим питанням зараз працюють Мінсоцполітики спільно з Мінцифри.

Як йшлося сьогодні на селекторній нараді щодо протидії поширенню Covid-19, в Україні розглядається можливість дозволити використання коштів за вакцинацію на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку.

«Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над можливістю розширення ініціативи президента «єПідтримка» й на інші групи населення. Так, розглядається можливість дозволити використання цих коштів на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку», – заявили на Банковій.

Зазначається, що на сьогодні вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах вищевказаної програми.

Як відомо, від сьогодні «тисячу за вакцинацію» можна витратити на ліки. Однак зробити це можуть не всі. Тисячу за вакцинацію дозволено витрачати на ліки лише громадянам, яким виповнилося 60 років й отримали повний курс щеплення від коронавірусу. Можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

Тисячу гривень для вакцинованих треба використати протягом чотирьох місяців від моменту отримання. Інакше вони повернуться державі. Придбати медикаменти можна в аптеках, де є термінал для оплати, або ж замовити через інтернет.

Нагадаємо, скористатись коштами за програмою «єПідтримка» невдовзі зможуть й неповнолітні.

До слова, Івано-Франківська область від сьогодні «червона»: дивіться список обмежень. Зазначимо, що наразі 10 областей України залишаються у «помаранчевій» зоні карантину.

Тим часом експертка ВООЗ попередила про появу більш заразного штаму коронавірусу.

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