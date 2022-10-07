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ЄС виділить Україні ще €2 млрд

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЄС виділить Україні ще €2 млрд
Євросоюз вже надав нашій країні €19 млрд допомоги
фото з відкритих джерел

Макрофінансова допомога надійде найближчим часом 

Європейський Союз має намір виділити Україні €2 млрд макрофінансової допомоги найближчим часом. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на пресконференції після неформального саміту глав держав ЄС у Празі.

Вона зазначила, що з початку повномасштабної війни Росії проти України Євросоюз надав нашій країні €19 млрд допомоги. При цьому названа сума не включає військову допомогу.

«Ще €2 млрд макрофінансової допомоги буде надано найближчими днями», – сказала фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала €500 млн безповоротної допомоги від Євросоюзу
Крім того, 27 вересня уряд схвалив залучення кредиту від ЄС. Україна отримає виняткову макрофінансову допомогу у сумі до €5 млрд

Також сенат США 29 вересня ухвалив законопроєкт про фінансування уряду, який зокрема передбачає виділення приблизно $12 млрд Україні.

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Теги: Україна гроші Європарламент

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