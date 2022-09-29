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Сенат США ухвалив законопроєкт із $12 млрд допомоги для України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Сенат США ухвалив законопроєкт із $12 млрд допомоги для України
фото з відкритих джерел

Законопроєкт забезпечує фінансування уряду до 16 грудня і ухвалений перед закінченням 2022 фінансового року

Сенат США у четвер, 29 вересня, ухвалив законопроєкт про фінансування уряду, який зокрема передбачає виділення близько 12 млрд доларів Україні. Про це повідомляє CNN.

Законопроєкт забезпечує фінансування уряду до 16 грудня і ухвалений перед закінченням 2022 фінансового року в п’ятницю, 30 вересня.

Тепер документ має ухвалити Палата представників, після чого його спрямують президенту США Джо Байдену.

Як зазначає CNN, допомога Україні є пріоритетом обох партій. Додаткове фінансування надасть США гроші для продовження постачання зброї Україні, додаткову економічну підтримку та поповнення американських запасів озброєння.

Додамо, як стало відомо раніше, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакета фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США.

Теги: гроші озброєння фінансування

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