Українці найменше грошей витрачають на освіту та культуру

Найбільше грошей українці витрачають на продукти харчування

Державна служба статистики України опублікувала дані про витрати українців за другий квартал 2021 року. Загалом витрати становлять 873,5 мільярда гривень. Це на 17,4% більше, ніж у 2020 році.

За даними Держстату, найбільшою статтею витрат були «Харчові продукти та безалкогольні напої» – 41,4%.

Витрати на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива становлять 13,7%. На алкоголь, тютюнові вироби та наркотики українці витрачають 7,8% коштів.

Графіка: Держстат

Крім цього, 9,3% бюджету займає транспорт, 6,1% – охорона здоров’я, а одяг і взуття – 4,2%.

На відпочинок і культуру йде 3,4% витрат, на зв’язок – 2,7%, на ресторани та готелі – 2,6%, на освіту – 1,1%.

Також Держстат порахував, скільки людей живе в Україні.

Нагадаємо, у першому кварталі цього року витрати на продукти харчування та витрати на житло займали більше половини витрат.

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