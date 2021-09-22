Українці найменше грошей витрачають на освіту та культуру

Українці найменше грошей витрачають на освіту та культуруграфіка
Найбільше грошей українці витрачають на продукти харчування
За даними Держстату, найбільшою статтею витрат були «Харчові продукти та безалкогольні напої» – 41,4%.
Витрати на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива становлять 13,7%. На алкоголь, тютюнові вироби та наркотики українці витрачають 7,8% коштів.
Крім цього, 9,3% бюджету займає транспорт, 6,1% – охорона здоров’я, а одяг і взуття – 4,2%.
На відпочинок і культуру йде 3,4% витрат, на зв’язок – 2,7%, на ресторани та готелі – 2,6%, на освіту – 1,1%.
Також Держстат порахував, скільки людей живе в Україні.
Нагадаємо, у першому кварталі цього року витрати на продукти харчування та витрати на житло займали більше половини витрат.