Держстат порахував, скільки людей живе в Україні

Станом на 1 серпня в Україні проживало 41 млн 362 тис. осіб

За січень-липень цього року населення України скоротилося ще на 226 тис. осіб – станом на 1 серпня в країні проживало 41 млн 362 тис.осіб. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Кількість померлих за вказаний період досягла 395,9 тис.осіб, хоча в січні-липні 2020 року цей показник був нижчим – 334,3 тис. людей.

При цьому народилося 158,3 тис. дітей, що на 10 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У Держстаті зазначили, що кількість померлих істотно переважає над кількістю народжених: на 100 померлих – 40 народжених.

Також у січні-липні в Україну прибуло 244,6 тис. осіб – на 30 тис. більше, ніж за сім місяців минулого року.

Країну при цьому покинули 233 тис. осіб – на 26 тис. більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Дані за чисельністю населення охоплюють всі регіони України, крім тимчасово окупованих ОРДЛО, Криму і Севастополя. Дані щодо міграційного руху населення сформовані без урахування Криму, Севастополя, а також окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

За даними Держстату, чисельність населення України в 2020 році зменшилася на 314,1 тис.осіб і на 1 січня 2021 року становила 41 млн 588 тис. жителів.

Нагадаємо, ранішестало відомо, що в Україні дві третини опитаних громадян (67,1%) віднесли себе до бідних. Більшість українців назвали суму більше 22 тисяч гривень на місяць, яка дозволила б їм вважати себе представниками середнього класу.

Також Держстат назвав середню тривалість життя в Україні.

Додамо, що за підрахунками Держстату, серед причин смерті українців Covid-19 вийшов на четверте місце.

Читайте також: