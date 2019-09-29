Перехід на електромобілі обійдеться Німеччині втратою понад 100 тисяч робочих місць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аналітики припускають, що через десять років в Німеччині електромобілі становитимуть близько двох третин від усіх вироблених

Експерти вважають, що після відмови від двигунів внутрішнього згоряння в Німеччині будуть скорочені 125 тисяч робочих місць.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як випливає з аналітичного матеріалу інституту Center Automotive Research (CAR), більшість робочих місць, які більше не будуть потрібні, пов’язані з виробництвом. У звіті вказується, що ряд федеральних земель, де розташовані великі автомобільні заводи, вже готуються до майбутніх змін.

Передумови для подібного скорочення полягають в тому, що хоча для електромобілів потрібні дорогі акумулятори, багато інших складових частин «звичайних» автомобілів, таких як механічні коробки передач та інші компоненти двигунів внутрішнього згоряння, більше не будуть потрібні. Тому електромобілі в експлуатації вважаються більш економічними.

Експерти інституту CAR припускають, що приблизно через десять років в Німеччині електромобілі становитимуть близько двох третин від усіх вироблених в Німеччині машин. Для їх виробництва тоді, ймовірно, буде потрібно 709 тисяч осіб замість 834 тисяч, як є сьогодні.

Нагадаємо, протягом січня-липня 2019 року в Україні зареєстрували 4035 електромобілів, на 53% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомлялося, електромобілі Tesla отримали найбільші в історії покращання.